עשרות כלים נתפסו, חמ"ל ייעודי יוקם: ההתמודדות של צה"ל מול איום הברחות הרחפנים ממצרים

בצה"ל הודיעו היום (שני) כי במהלך פעילות של כוחות אוגדה 80 במהלך השבועות האחרונים, סוכלו ניסיונות הברחה של סמים, אמצעי לחימה ושלל פלילי, לשטח ישראל ממצרים באמצעות רחפנים.

לפי הודעת הצבא, במהלך החודש האחרון, בזכות פעילות כוחות אוגדה 80 בשיתוף חמ"ל מרכז הבקרה האווירי של חיל האוויר סיכלו הכוחות כ-130 הברחות רחפנים, נתפסו כ-85 פריטי אמל"ח, ביניהם שני מקלעים, 16 כלי נשק ארוכים ו-66 אקדחים.

בצה"ל אומרים כי "הסיכולים הרבים מתאפשרים בזכות היערכות נרחבת, מאמצי איסוף מודעיניים, הפעלת מערכות לוחמה אלקטרונית (ל"א) מתקדמות לשיבוש, חסימה וזיהוי הרחפנים".

בהודעה נכתב כי בשבועות הקרובים ייפתח חמ"ל ייעודי לשיפור ותיאום סנכרון המידע בין המודיעין לכוחות הפועלים בשטח. "אוגדה 80 ממשיכה לפעול בכל עת למנוע פעילויות חבלניות עוינות וזאת במטרה לשמור על ביטחון תושבי המדינה ולהבטיח את היציבות בגזרה ובגבול", נמסר מצה"ל.

לפני כחודש במערכת הביטחון העריכו כי מספר הרחפנים שחצו את הגבול בכל שבוע עמד על 153, כרגע המספר ירד ל-46 רחפנים שחוצים בשבוע. ריכוז המאמצים בסוגיה נועד לסכל את איום הרחפנים בגבולות - איתור וסיכול הרחפנים המשמשים להברחות והחוליות הפועלות ברשת ההברחות, על מנת לשנות את המציאות המבצעית בשטח.

במרחב הגבול פרושות מערכות טכנולוגיות שונות, אשר מופעלות על ידי אגף התקשוב וחיל האוויר ומטרתן היא התמודדות עם איום הרחפנים בשטח שאינו בהישג יד של המבריחים. תחת האוגדה פועל חמ"ל מרכז בקרה אווירי של חיל האוויר, אשר אחראי על איתור הרחפנים אשר חוצים את הגבול, מתן התרעה ויירוטם. כאמור, בחודש האחרון יורטו כ-130 רחפנים. מתבצעות פעולות לסיכול ההברחות באמצעות איסוף מודיעין ולצד ביצוע מרדפים אחרי מבריחים במרחבי ההברחות משטח הארץ.

סגן-אלוף י', מפקד גדוד קרקל: "אנחנו פועלים כדי לחזק את ההגנה על הגבול המערבי. ביטחון התושבים הוא בראש מעיינינו. יש מגוון כוחות ייעודיים של החטיבה שפועלים מול איום הרחפנים, וכוחות טקטיים של הגדוד שפועלים בשילוב של תצפיות, אמצעי גילוי מתקדמים וטכניקות קרביות שונות, שמטרתם לאתר ולסכל כל רחפן שעלול לאיים על הביטחון.אנחנו ממשיכים להתאים את שיטות הפעולה והכשירות המבצעית של הכוחות כדי להבטיח הגנה מלאה ורציפה על תושבי האזור".