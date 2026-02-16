בתוך שימורי עלי גפן: סוכלה הברחת ענק לרצועה של טבק

ניסיון הברחה חריג של מאות קילוגרמים של טבק סוכל היום (שני) במעבר כרם שלום, לאחר שהסחורה המוברחת הוסוותה בתוך עשרות קופסאות שימורים של עלי גפן. ההברחה אותרה וסוכלה במסגרת הבידוק הביטחוני שערכו אנשי רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון ונציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה.

המשאית שהובילה את הטבק נשאה משלוח מזון שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מגנון הכנסת הסיוע על ידי הסקטור הפרטי. בעקבות ניסון ההברחה, המשאית על כלל תכולתה הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים.

דוברות מתפ״ש

בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. ההחלטה התקבלה לנוכח חומרת המקרה ובמטרה לשמור על טוהר מנגנון הכנסת הסיוע, תוך מניעת ניצולו לצרכים אסורים.