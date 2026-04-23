בלעדי: מפקד "מכלול איראן" בצה"ל חושף את הסדקים בהנהגה האיראנית

מפקד "מכלול איראן" בצה"ל חושף בריאיון לכתבנו הצבאי ינון שלום יתח את הסדקים בהנהגה האיראנית וההכנות לחזרה ללחימה.

”רואים זליגה גדולה מהצבא ומגופי הביטחון באיראן. יש סדקים עמוקים מאוד בין מקבלי ההחלטות באיראן לבין הזרוע הצבאית וגופי הביטחון האחרים״, הסביר מפקד "מכלול איראן".

על השיקום האיראני בימים אלה, הוסיף: "הם מצליחים להוציא את המשגרים הפקוקים - אך לא לייצר חדשים. ככל שנקטין את הפעילות, הם יצליחו יותר".

