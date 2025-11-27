שב"כ חשף תשתית להעברת כספים ונשק ליו"ש - בהובלת ישראלי

שב"כ חשף היום (חמישי) תשתית של תושבי כפר קאסם ורהט, שפעלו בהכוונת ישראלי המתגורר בטורקיה מטעם חמאס, להעברת אמצעי לחימה וכספים ליהודה ושומרון. כתב אישום יוגש נגד מספר מעורבים.

במסגרת החקירה עלה כי מספר אזרחים פעלו להכנסת אמצעי לחימה בהיקפים של מאות אלפי שקלים ליהודה ושומרון, כאשר קיים החשש שאלה יגיעו בסופו של דבר לידיהם של פעילי טרור לטובת קידום פיגועים.

ההכוונה נעשתה על ידי אחמד צרצור, במוצאו מכפר קאסם ומתגורר כיום בטורקיה. הוא ניצל את קשריו המשפחתיים והחבריים במקום הולדתו לטובת בניית רשת ההעברות. הכספים שהועברו מטורקיה לישראל נעשו באמצעות מטבעות דיגיטליים אשר הומרו על ידי חלפנים לאחר העברתם למזומן. באמצעותו, רכשו המעורבים בפרשייה נשקים מסוחרים מהנגב - ואלה הועברו ליהודה ושומרון.