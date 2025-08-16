המרגל בלב המערכת - פרשת ישראל בר | מיוחד לסופ"ש

מומלצים -

תל אביב, אביב 1961. בלב המטה הביטחוני של מדינת ישראל הצעירה מתהלך אדם בכיר, בעל דרגת סגן-אלוף, יועץ אישי לראש הממשלה, דוד בן-גוריון. איש סוד, היסטוריון צבאי מבריק – אדם שהכיר את הסודות הכמוסים ביותר של המדינה. אלא שמאחורי החיוך הכריזמטי הסתתר סוד מטלטל - ד"ר ישראל בר היה מרגל סובייטי.

האיש שנולד בשם ישראל ברשטיין באוסטריה ועלה לארץ בשנות ה-30, התקדם במהירות בצמרת הביטחונית. הוא לחם במלחמת העצמאות, כתב מאמרים וספרים שהעניקו לו מוניטין של גאון צבאי, ועם השנים הצליח להפוך לאחד האנשים הקרובים ביותר לדוד בן-גוריון. ראש הממשלה התייעץ עמו בנושאים קריטיים. בר היה בחדר כשצה"ל תכנן מבצעים רגישים, היה מעורב בדיונים על אסטרטגיית ההגנה, ואולי אף נחשף לפרטי ראשיתה של תוכנית הגרעין הישראלית.

בשנת 1956 השתתף בר בתכנון "מבצע קדש", המבצע הצבאי החשוב ביותר של התקופה. בשלב הזה, הוא היה כבר עמוק בתוך המערכת – אבל אף אחד לא חשד לרגע שהיועץ המבריק של בן-גוריון הוא למעשה סוכן קג"ב.

ואז הגיע רגע האמת. במרץ 1961 שירות הביטחון הכללי, השב"כ, פושט על דירתו של בר בתל אביב. בחיפוש מזורז נמצאים מסמכים סודיים ביותר – תוכניות מבצעיות, סקירות מודיעין, ומידע רגיש שאמור היה להימסר לידיים סובייטיות. החדשות זעזעו את המדינה. איך יכול היה סוכן קומוניסטי להגיע ללב מערכת הביטחון הישראלית? איך חדר המרגל לצמרת, מבלי שאיש יחשוד בדבר?

במשפט שנערך בדלתיים סגורות ב-1962, הורשע ישראל בר בריגול ובבגידה, ונידון ל-15 שנות מאסר. השופט קבע מפורשות: בר שירת את ברית המועצות במשך שנים ארוכות, תוך כדי שהוא יושב בתוך לשכת ראש הממשלה. ב-1966 נפטר בר בכלא מהתקף לב. עימו ירדו לקבר גם סודות רבים: מה בדיוק מסר לסובייטים? כמה נזק גרם למדינה הצעירה? ועד היום, השאלות האלה מעוררות ספקולציות ודיונים בקרב חוקרים ואנשי מודיעין. בן-גוריון עצמו הרגיש פגוע אישית. איך לא הבחין בבוגד בלשכתו שלו? הוא קרא לו "מתחזה", אך בסתר לבו ידע: בר היה חלק מחוג מקורביו ביותר. הפגיעה הייתה עמוקה.

פרשת ישראל בר המחישה את האמת המרה: גם המדינה הקטנה שהוקמה על חורבות השואה, לא הייתה חסינה מחדירת ריגול של מעצמת על. דווקא האיש שסמך עליו בן-גוריון בעיניים עצומות – היה זה שתקע סכין בלב הביטחוני של ישראל.