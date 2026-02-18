בהמשך לפרסום i24NEWS אתמול (שלישי) אודות תמלילי החקירה של בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ שנאשם בהברחת סחורות לרצועת עזה, ראש דסק הפלילים לי עייש מביאה עוד ממה שאמר בחדר החקירות.

במסגרת התמלילים החדשים שנחשפים, אפשר לראות כי זיני מודה בפני החוקר כי הוא לא ביצע פעולה שתמנע את הברחת הסחורות לתוך רצועת עזה על ידי שותפו, אביאל בן דוד.

חוקר: אחרי שחששת כי אביאל יכול להבריח או קשור להברחות, סמכת על קרטונים שהוא מכניס בשיירות? דיברת על קרטונים, האם בדקת מה יש בתוך הקרטונים לפני היציאה בשיירה?

זיני: "הוא לא הכניס כמעט כלום. הוא נכנס עם ציוד אישי בלבד".

חוקר: "האם אחרי שידעת כי אביאל מבריח, ביצעת איזושהי פעולה לבדוק שהסחורות האלה לא מגיעות לידי חמאס או שכבר הגיעו לידי חמאס?"

זיני: "לא".

חוקר: "פעלת כדי לוודא שהסחורות לא מגיעות לחמאס או לכל גורם עוין אחר?"

זיני: "שאלתי את אביאל, לאן זה הגיע? 'השתגעת לגמרי אמרתי לו'"

חוקר: "אוקיי ומעבר לכך?"

זיני: "לא זוכר פעולה נוספת שעשיתי"

חוקר: "אתה מבין שאם הייתה מדווח לכל הפחות, אזי הייתה אפשרות לעצור את זה בזמן ולמנוע המשך העברת הסחורות המעצימות את חמאס?"

זיני: "עכשיו כן"

בתמלילי החקירה שנחשפו אמש, ניתן לראות כיצד החוקר לחץ על זיני, שהודה כי ידע על ההצעות להברחה שקיבל משותפו אביאל בן דוד, אך טען כי "לא עלה בדעתו" שמדובר בעבירה. זיני עדיין כופר בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.