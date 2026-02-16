מעצרים וניטור רשתות חברתיות: ההיערכות לחודש הרמדאן הנפיץ

בזמן שעיני מערכת הביטחון נשואות לאיראן ולעזה, גזרת יהודה ושומרון רותחת לקראת חודש הרמדאן שיחל השבוע. כוחות המשטרה השלימו את ההיערכות בירושלים ובקו התפר, לצד הניסיון לשמר שגרה אזרחית במזרח העיר. כתבנו שלומי הלר התלווה לכוחות הביטחון במבצע מעצרים מיוחד בשכם לקראת החודש הנפיץ.

עזה, לבנון, סוריה, וכן, גם איראן, הרבה גזרות, הרבה איומים, שבצה"ל נדרשים לטפל. אבל בשכם, וביתר הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מושקעים משאבים אדירים כל הזמן בבניית תשתיות טרור - והחשש מפני תרחיש 7 באוקטובר בגזרה הזו מרחף כל הזמן.

ומה הפיתרון לכך? לסגן אלוף צ', מג"ד 9036, יש תשובה ברורה: הטרור ימשיך כל הזמן והלחימה בגזרה תמשך כנראה לנצח, אך גם הקמת יישובים חדשים מספקת ביטחון לכל תושבי ישראל.

בגזרת ירושלים, עשרות ערבים ישראלים קיבלו צווי הרחקה מהר הבית לתקופת הרמדאן וגם לאחריה, בין המורחקים, מחבלים משוחררים ממזרח ירושלים ששוחררו בעסקת החטופים, כמה עובדי וואקף וגורמים שסומנו כמתסיסים ומחוללי הסתה. במשטרה גם מגבירים פעילות אכיפה וניטור הסתה לטרור ברשתות החברתיות, לא רק אזרחים ישראלים, גם תושבי שטחים שיסיתו, יעצרו בידי כוחות משטרה וצה"ל.

בעיריית ירושלים הקצו מיליוני שקלים לאירועי תרבות לחודש הרמדאן במזרח ירושלים, שכוללים הופעות רחוב, ירידים שווקים וארוחות איפטאר למשפחות ובני נוער, מהלך נוסף שהביא לרגיעה משמעותית בשטח בשנים האחרונות ויצירת מקומות בילוי עבור צעירים דווקא בשכונות המרוחקות יותר מהמוקדים שהיו נפיצים בעבר כמו שער שכם.