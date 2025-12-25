בעקבות לקחי ה-7 באוקטובר: שינויים נרחבים בחיל האוויר

דובר צה"ל הודיעה היום (חמישי) כי חיל האוויר צפוי לעבור שינוי ארגוני נרחב, בעקבות הפקת הלקחים מאירועי ה-7 באוקטובר. כזכור, אחת מהביקורות שעלו לאחר הטבח הייתה העיכוב בהתערבות של חיל האוויר בעצירת מחבלי חמאס בעוטף עזה.

בכנס שנערך למפקדי וקציני חיל האוויר וזרוע היבשה, הוצגו הלקחים והמקסנות שהופקו, העיקרי בהם הוא שינוי ייעודו של חיל האוויר והוספת עיקרון "הגנת הגבולות" כאחד הביטויים המנחים המרכזיים של החיל. במסגרת הגברת הכשירות של החיל למשימה זו, הוקם מערך הכשרה מיוחד להפעלת רחפנים, והוכשרו בו מאז תחילת המלחמה יותר מ-12 אלף חיילים להפעלת רחפנים למטרות שונות, בהן איסוף מודיעין, רפואה ותקיפה.

נוסף על כך, להק המסוקים של החיל ייקח חלק פעיל יותר במשימת הגנת הגבולות האוויריים של המדינה, תוך שיתוף פעולה רחב יותר עם שאר זרועות צה"ל.

כדי להעמיק את שיתוף הפעולה עם הזרועות, יוקם מרכז אש בפיקוד המרכז אשר ירכז את תמונת המודיעין המבצעית ויתאם בין כלל הכוחות והגורמים הרלוונטיים.

כמו כן, במטה החיל התאימו תוכניות ופקודות כוננות לתרחיש של מלחמה בהפתעה, כפי שקרה ב-7 באוקטובר, מה שאמור לתת את המענה המרכזי לביקורת שהועלתה נגד התערבות החיל ביום הטבח.

דובר צה"ל

כדי לבחון את השינוי הארגוני, בחודשים האחרונים קיימו בחיל האוויר וזרוע היבשה תרגיל משותף עם שתי אוגדות, בו תורגלו מספר תרחישי קיצון אשר בחנו את מוכנות החיל לאירועי קיצון כמו שקרו ב-7 באוקטובר.