למרות שבן גביר לא חתם על הענקת הדרגות - המפכ"ל טוען: "אין בינינו שום סכסוך"

מומלצים -

המפכ"ל דני לוי נשא היום (שני) דברים בטקס ראש השנה של המשטרה, וטען כי "אין שום סכסוך" עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, למרות שהאחרון לא חתם על הענקת הדרגות, שהייתה אמורה להתבצע בטקס, אך בוטלה. בין המינויים שבן גביר מעכב: עוזר המפכ"ל החדש נצ"מ ארז קעטבי.

"השנה החולפת הייתה שנה מלאה בעשיה", אמר המפכ"ל. "גיבשתי יחד עם סגל הפיקוד הארצי את התכנית האסטרטגית לשנים הקרובות - משימות על לפעול למען ביטחונה של מדינת ישראל. השקענו את מיטב הכוחות והמאמצים לתחום הפשיעה, הפעלנו יחידות מיוחדות, פעלנו באמצעות אכיפה כלכלית והפעלנו את יחידות התנועה כנגד עבריינים שמסכנים חיי אדם. פעלנו לחיזוק תחנות המשטרה".

לוי הודה לבן גביר כשאמר: "כאן המקום להודות לשר לביטחון לאומי על המחויבות לעשיה והרצון לקדם את הארגון ולהוביל שינוי. ביום האחרון יצא לי לראות את המשחק בין טורקיה לגרמניה וקמתי לתקשורת שדיברה על סכסוך גדול, שביטלנו קידומים והשר לא חותם. בשבועיים האחרונים הייתה מלאכה אינטנסיבית לקדם 170 קצינים והכמות היא גדולה. לא הספקנו וההחלטה שהתקבלה היא לדחות, לא להעלות 20 ואת האחרים לא. אין שום סכסוך, שום ויכוח ושום דרמה. אנחנו ממליצים והשר חותם ואני מניח שהוא עובר אחד אחד וזו חובתו וזו זכותו".

השר בן גביר נשא גם הוא דברים, בהם הכחיש שיש סכסוך, והתייחס גם לתוכניתו לעזה: "מנסים לתקוע טריז בינינו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם, אני כבר מתכנן את השכונה הבאה לשוטרים, שתהיה באחד המקומות היפים במזרח התיכון - נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים. התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה. זה לא יהיה סתם דיור, זה יהיה סמל לאמונה ולחזון שלנו".

על תנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים בשב"ס אמר כי "אין מרמלדות, אין שוקולדות, אין תואר ראשון ושני; אין טיפולים אסתטיים ואין שמונה שעות מקלחת, לא רדיו ולא טלוויזיה. יש משילות יש עשיה".