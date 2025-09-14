נעמה לזימי לוועדת גרוניס: "מינוי זיני מסוכן לדמוקרטיה"

מומלצים -

הסערה סביב מינוי ראש השב"כ: חברת הכנסת נעמה לזימי הזהירה היום (ראשון) במכתב לועדת גרוניס כי “האלוף דוד זיני אינו כשיר לעמוד בראש השב”כ, המינוי מסוכן לדמוקרטיה הישראלית”.

ח”כ לזימי פנתה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס, ולחברי הוועדה המייעצת למינויים בכירים בדרישה לפסול את מועמדותו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. לזימי כתבה כי מועמדותו של זיני "נולדה בחטא" ומציבה "סכנה ממשית לעצמאות אחד הארגונים החשאיים והחשובים בישראל".

לזימי הדגישה חמישה נימוקים מרכזיים: פגיעה חמורה בטוהר המידות, קשרים אישיים ומשפחתיים בעייתיים, חוסר כשירות מקצועית, זלזול בשלטון החוק וסכנה לעצמאות השב”כ.

חברת הכנסת סיכמה: "לוועדה יש תפקיד היסטורי להגן על הדמוקרטיה הישראלית ועל עצמאות השב”כ. מכלול הנתונים מעלה ספק כבד וחמור בכשירותו של דוד זיני. אני קוראת לוועדה להמליץ לממשלה שלא למנותו לתפקיד". היא עוד קראה לציבור שיפנה גם הוא לועדה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה ביום חמישי לוועדת גרוניס למינוי בכירים ויודיע על בחירתו באלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב״כ. כמקובל, לציבור יינתנו חמישה ימים לשלוח הסתייגויות מהמינוי, ולאחר מכן הוועדה תתכנס כדי לדון אם להמליץ על המינוי.

נתניהו הכריז כבר לפני חודשים שהוא מתכוון למנות את זיני לתפקיד ראש השב״כ. בעקבות עתירות ודיונים בבג״ץ, נתניהו והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לפרשה שבתאריך 11 בספטמבר הוא יוכל לפנות לוועדה. מדוע דווקא בתאריך הזה? מכיוון שאז המשטרה והיא אמרו שיסיימו את חקירת "קטאר-גייט" - מה שלא קרה בפועל.