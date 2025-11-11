משרד הביטחון נגד האוצר: "בולם עשרות עסקאות קריטיות"

מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם תקף היום (שלישי) את משרד האוצר כשאמר כי הוא "בולם את משרד הביטחון ומעכב חתימה על עשרות עסקאות קריטיות המשפיעות על הביטחון היסודי". הדברים נאמרו בפורום הנהלת המשרד לדיון שעסק, בין השאר, בניהול תקציב הביטחון ברקע התפתחות האיומים הביטחוניים.

"לאחר שנתיים של מלחמה רב-זירתית עצימה וחסרת תקדים, שכללה פעילות אינטנסיבית של מערכת הביטחון בשבע חזיתות, משרד האוצר מסיט את הקשב ומתמקד בסוגיות שהשפעתן קטנה מאוד בהשוואה לאיומים הביטחוניים החמורים המתהווים מאיראן ומזירות נוספות קרובות ורחוקות", אמר המנכ"ל והוסיף: "לנוכח מיקוד המאמצים של אויבינו, מדינת ישראל מחויבת להשקיע עכשיו בהצטיידות מסיבית, במתכונת חירום. עלינו לפעול בכל דרך להחזיר את המערכים הלוחמים שנשחקו לכשירות מלאה".

"במקום זאת, משרד האוצר בולם את משרד הביטחון ומעכב חתימה על עשרות עסקאות קריטיות במיליארדי שקלים, בהן: חימושים, חלפים לטנקים, רכש רחפנים ליחידות המתמרנות, מיגון יישובים בגבול לבנון ועזה ועוד. משרד האוצר אף מסרב לחתום על חוזים להקמת המכשול בגבול המזרחי, בניגוד להחלטת ועדת השרים להצטיידות ולמרות התהוות האיומים הברורה".

ברעם הוסיף כי "מערכת הביטחון מחויבת להפקת לקחים והתייעלות, אך בעוד שמשרד האוצר טוען שאנו חוזרים על שגיאות העבר של אחרי מלחמת יום הכיפורים (אז עמד תקציב הביטחון על 35% מהתוצר והוביל ל'עשור האבוד'), הרי שכעת, לאחר שנת מלחמה עצימה, עומד תקציב הביטחון על 6.7% מהתמ"ג ודרישתנו התקציבית תעמיד אותו בעוד כשנתיים על 5% אחוז תוצר בלבד".