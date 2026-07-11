חיילת בשירות סדיר ושתי יהודיות נוספות חולצו מיריחו
האירוע הראשון התרחש במהלך הלילה ומחקירה ראשונית עולה כי היא נכנסה עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בלב העיר הפלסטינית • במקרה השני, הישראליות סיפרו כי נכנסו לעיר כדי לפגוש חברים שהכירו בטיול בסיני
חיילת בשירות סדיר ושתי יהודיות נוספות חולצו במהלך הלילה (בין שישי לשבת) מהעיר הפלסטינית יריחו.
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האירוע הראשון התרחש כאמור במהלך הלילה, כאשר התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות ישראלית שנצפתה מסתובבת במרחב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים, תוך סיכון לשלומה.
במנהל האזרחי ציינו, כי עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית הבקעה, להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות הביטחון בערוצי התיאום.
מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בחיילת בשירות סדיר שנכנסה יחד עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בלב העיר הפלסטינית.
באירוע נוסף שנרשם מספר שעות לאחר מכן, התקבל דיווח נוסף על שתי ישראליות שמשוחחות בעברית בשכונת הווילות ביריחו. במערכת הביטחון פעלו לחילוצן המיידי, והעברתן לידי כוחות הביטחון.
השתיים סיפרו לכוח שחבר אליהן כי נכנסו לעיר במטרה לפגוש חברים שהכירו בטיול במדבר סיני. המקרים הועברו לטיפול משטרת מחוז ש"י, והחיילת הועברה לאחר מכן להמשך טיפול של המשטרה הצבאית החוקרת. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק.