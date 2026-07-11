חיילת בשירות סדיר ושתי יהודיות נוספות חולצו מיריחו

האירוע הראשון התרחש במהלך הלילה ומחקירה ראשונית עולה כי היא נכנסה עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בלב העיר הפלסטינית • במקרה השני, הישראליות סיפרו כי נכנסו לעיר כדי לפגוש חברים שהכירו בטיול בסיני

■ ינון שלום יתח שלומי הלר 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה