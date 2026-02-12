700 טילים בפחות משנה: מרוץ החימוש האיראני מאז "עם כלביא"

דוחות המודיעין, שהובילו להקדמת הביקור בשבוע ימים ומתפרסמים היום (חמישי), מראים נתונים מדאיגים על השיקום האיראני. על פי נתונים מעודכנים של גורמי ביון מערביים וישראליים, איראן האיצה בחודשים האחרונים את שיקום תוכנית הטילים הבליסטיים שלה באופן חסר תקדים. ההערכה הישראלית החדשה קובעת כי בתוך שבועות ספורים בלבד, יחזיק משטר האייתוללות במלאי של כ-1,800 עד 2,000 טילים בליסטיים המכוונים לישראל, נתון שמשקף קצב ייצור מבהיל של כ-700 טילים בתוך פחות משנה.

המספרים הללו מספרים את סיפורו של המרוץ נגד השעון: ערב מבצע "עם כלביא" בקיץ האחרון, החזיקה איראן בכ-3,000 טילים ושאפה להגיע ל-5,000 עד סוף 2025. במהלך המבצע הושמדו כ-35 מפעלים ומחצית מהמשגרים, מה שהותיר את טהראן עם כ-1,300 טילים בלבד בסיום הלחימה.

אולם, דיווחים ב"ניו יורק טיימס" המגובים בצילומי לוויין מאשרים כי איראן תיקנה במהירות את המתקנים שניזוקו. בניגוד לתוכנית הגרעין המורכבת, הטיל הבליסטי הוא זמין, זול ומהווה עבור טהראן "תעודת ביטוח" קונבנציונלית, עליה הודיעה למתווכות כי "אינה מוכנה להתפשר".

בזירה המדינית, נתניהו הבהיר טרם המראתו כי הוא סבור שהמתנה לתאריך המקורי של הפגישה עלולה הייתה להיות מאוחר מדי. המטרה המרכזית בשיחות בוושינגטון היא לקבוע את עקרונות המשא ומתן עם איראן, כאשר ישראל דורשת להבטיח "חופש פעולה צבאי" בכל הסכם עתידי במידה וטהראן תפר את התחייבויותיה. המתיחות מחריפה לאור העובדה שרק בשבוע שעבר הציגו האיראנים את טיל ה"חורהמשאר 4", שלטענתם מסוגל לחדור את מערכות ההגנה של ישראל.

בצה"ל לא לוקחים סיכונים, ובמערך ההגנה האווירית כבר מסמנים את המערכה הבאה כאירוע שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו. למרות ש"עם כלביא" הסתיים עם למעלה מ-80 אחוזי יירוט, בכירי המערך מציינים כי הפעם הם נערכים לתרחישי קיצון רחבים בהרבה. בעוד חיל האוויר משדר ביטחון מול האיומים הטכנולוגיים החדשים של טהראן, הכוננות בסוללות נמצאת בשיא מתוך הבנה שזמן התגובה של המפקדות הוא שיכריע את עוצמת המכה אם הדיפלומטיה בוושינגטון תתחלף שוב בקולות המלחמה.