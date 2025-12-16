בישראל חוששים מפיגועי חקיינות של הטבח בסידני | יוסי יהושוע

הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET, התייחס אמש (שני) במהדורה המרכזית לחשש במערכת הביטחון כי בעקבות הפיגוע הרצחני באוסטרליה ייתבצעו "פעולות חקיינות" במדינות שונות. בתוך כך, ישנו קושי בסיפוק הגנה לקהילות היהודיות ברחבי העולם כפי שנעשה בישראל, ובשל כך האבטחה נעשית ברובה על חברות פרטיות.

ההערכה בישראל היא כי מבצעי הפיגוע הם מזוהי דאעש ולא קשורים לאיראן. עם זאת, החשש הוא כי בשל "ההצלחה" בסידני יצאו לפועל פיגועים דומים. כזכור, מוקדם יותר היום סיכל ה-FBI תכנון מתקפה בערב השנה האזרחית החדשה על ידי פעילים של ארגון פרו-פלסטיני ואנטי-ממשלתי בלוס אנג'לס.

ישראל, בעקבות החששות והאירועים, תצטרך לארגן "תפיסת הגנה אחרת" על אותם אזורים - מאוסטרליה ועד ארצות הברית.

כאמור, בראשון האחרון אירע פיגוע ירי רצחני באוסטרליה, בו נרצחו 15 בני אדם בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני. הרשויות במדינה הודיעו כי המחבלים האחראיים הם אב בן 50 ובנו בן ה-24, ברכבם אותר דגל של דאעש, וכמו כן מטענים מאולתרים. השניים תועדו בעת הפיגוע כשהם משתמשים לפחות בשלושה רובים ארוכים.