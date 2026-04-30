הותר לפרסום: סמל ליאם בן חמו ,לוחם בגדוד 13 של גולני, נפל בקרב בדרום לבנון

הותר לפרסום: סמל ליאם בן חמו בן 19 מהרצליה, לוחם בגדוד 13 של גולני, נפל היום (חמישי) במתקפת רחפנים משולבת על דרום לבנון והגליל המערבי. 12 חיילים נוספים נפצעו, כאשר על פי ההערכות שוגרו במקביל כשמונה רחפנים שוגרו במקביל ממרחבים שונים.

האירוע הראשון בסדרת התקריות נרשם באזור קוניטרה שבדרום לבנון, כאשר כוח מגדוד 13 בגולני שעמד סמוך למבנה בעיירה, זיהה שני רחפנים. את הרחפן הראשון הצליחו ליירט בעזרת ירי מנשק קל - והשני פגע ישירות בכוח, הרג את סמל בן חמו ופצע באורח בינוני לוחם נוסף. לצידם, נרשמו מספר פצועים נוספים מרסיסים.

באירוע השני, שהתרחש בעיינתא שבדרום לבנון, נפגע כוח מאוגדה 91 מרחפן נפץ. שני לוחמים נפצעו בתקרית, בהם אחד במצב קשה. על פי גורמים בגזרה, הכוחות הצליחו לחבר את האירועים, הבינו שמדובר במתקפה רחבה והכריזו על כוננות ספיגה. מספר רחפנים נוספים שוגרו - ללא נפגעים.

תקרית נוספת התרחשה באזור שומרה שבגליל המערבי, כאשר שני רחפני נפץ חדרו את הגבול והפעילו אזעקות. אחד פגע ברכב משוריין והדליק שריפה והשני אבד במרחב. שני חיילים נפצעו קל מאוד.