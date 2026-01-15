זה התחיל בהצתת רכבים בשכונת גלעד בעיר רמלה וזמן קצר אחר כך אירע גם ירי לעבר בניין שבו מתגוררים יהודים. לילה אחרי לילה, באותו אזור, אותו יעד. ובמשטרה מבינים, זו לא התפרצות אלימה - אלא שיטה. החקירה הועברה ליחידה המרכזית במחוז מרכז, וכשהמניע הלאומני התחיל להתבהר גם שב"כ נכנס לתמונה.

שני חשודים, תושבי שכונת ג׳ואריש, בשנות העשרים לחייהם נעצרו על ידי המשטרה יחד עם המשמר הלאומי ומג"ב. לפי החשד מדובר בשורת אירועי אלימות חמורים: הצתות, ירי, מטענים וזריקת רימונים - כפעולת תג מחיר על פעילות משטרתית מוגברת בכפר.

אבל מה שהדליק נורה אדומה אצל החוקרים זה לא רק הרצף ולא רק חומרת המעשים, אלא הדרך שבה החשודים עצמם מסבירים למה עשו את זה. בחקירתם סיפרו החשודים: "כעסנו מאוד על המשטרה, לא היה תכנון מוקדם לזה. באותו יום שעצרו את דוד שלי והבת שלו דיברנו על מה שהיה ואז הוא אמר לי: מה אתה רוצה לעשות. אני אמרתי לו: בוא נלך לגלעד 2, נשרוף רכבים ונבצע ירי".

בשלב הבא לבקשת החוקר, החשוד הסביר בפירוט כיצד הם פעלו. "אני הבאתי אקדח ואת הבקבוק של הבנזין מהמחסן של דוד שלי. הוא לקח את הטלפונים שלנו והלך לבית שלו שם השאיר את הטלפונים, החליף בגדים והביא איתו כפפות ורעלות פנים, ויצאנו לכיוון רחוב הגלעד ששם גרים יהודים. הלכנו ביחד דרך מטע הזיתים עד החניון, הלכתי לכיוון הרכבים ושרפתי אותם. הוא עמד מאחוריי וירה באקדח בערך 13 יריות. אחרי זה יצאנו מהפתח שבגדר ממנו הגענו וחזרנו חזרה דרך מטע הזיתים. החבאתי את האקדח בתוך ערימה של עצים והמשכנו לברוח".

החוקר שואל: "בגלל שעצרו את דוד שלכם עשיתם את כל זה?", והחשוד משיב: "בגלל השוטרים של בן גביר, הם עושים לנו בכוונה. עושים בלאגן כשאין בלאגן".

הסיפור הזה לא עומד לבד. בחודשים האחרונים אירעו שלושה אירועי הצתה בלהבים, בעומר ובבאר שבע. לפי החשד מדובר פעולות תג מחיר על מבצע ״סדר חדש״ - ושם החקירות עוד נמשכות.

