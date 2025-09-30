"נתן יד לטרור": אישום נגד חשוד בסיוע למחבלים מצומת רמות

כתב אישום הוגש נגד תושב מזרח ירושלים החשוד בסיוע למחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים בתחילת החודש. המהלך התאפשר בתום חקירה שנוהלה בשבועות האחרונים על ידי שוטרי מחוז ירושלים יחד עם שירות הביטחון הכללי.

כאמור, מהמסמך עולה בין היתר, כי הגבר שאל את המחבלים מה יש להם בתוך התיים - והם לא ענו. עוד עולה כי היו מספר נורות אזהרה שהוא לא התייחס אליהן - אך לא ידע בוודאות כי הם מתכננים לבצע פיגוע טרור.

לפני כשבועיים הגיעו שני מחבלים, פלסטינים תושבי יהודה ושומרון, ברכב אשר הסיעם אל תחנת האוטובוס בצומת רמות בירושלים, בעת שאנשים רבים המתינו במקום. בשלב מסויים, המחבלים ירו לעבר תחנת האוטובוס, באמצעות כלי נשק שהיו ברשותם, עד שנוטרלו על ידי חייל ואזרחים שגילו נחישות וחתרו למגע, ובכך מנעו את המשך הסכנה. כתוצאה מהירי, נרצחו שישה בני אדם, ונוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות.

המשטרה יחד עם הזיהוי הפלילי וחבלנים, הוזעקו למקום, אספו ממצאים וראיות ותפסו את כלי הנשק והתחמושת שהיו ברשות המחבלים. במסגרת החקירה בימ"ר ובשב"כ, בוצעו פעולות מהירות לאיתור כל מי שסייע למחבלים, ידע על כוונותיהם או היה שותף בהבאתם לזירה. כבר באותו יום, עצרו בלשי ימ"ר ירושלים בהכוונת שב"כ, תושב מזרח ירושלים, בחשד כי ששימש בתור הנהג שהסיע את שני המחבלים ברכבו לצומת רמות, כשהם מצוידים בכלי נשק.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט ובסיומה של חקירת הימ"ר והשב"כ עלה כי, החשוד סייע למחבלים באופן ישיר. עם סיום שלב החקירה, גובשה תשתית ראייתית נגד החשוד וכאמור, אתמול הוגשה נגדו הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז ירושלים. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין סיוע למחבלים בביצוע הפיגוע.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי מסרו: "כל מי שנותן יד לטרור, גם אם לא לחץ על ההדק ולא דרך את הנשק, נושא באחריות ישירה לפיגוע. מבחינתנו, סיוע למחבל שקול לביצוע הפיגוע עצמו. המאבק בטרור מתבצע בנחישות, באפס סובלנות ותוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותנו. לא ננוח ולא נשקוט עד שכל מי שסייע, תמך, תכנן או ידע ולא מנע, יובא לדין וייענש במלוא חומרת הדין".