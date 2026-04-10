ישראל נכנעת: "מלחמת ההסכמים" בלבנון שתחזיר את כולנו אחורה | אוריה קשת

בלילה, בצפון, אין כבר שקט - יש שגרה של איום. בקריית שמונה, בית עם תריסים חצי סגורים, לא בגלל החושך - אלא בגלל ההרגל, הרגל של חודשים. משפחה שמנהלת חיים בין התרעה להתרעה, ילדים שכבר לא שואלים אם תהיה אזעקה אלא מתי. זו לא תמונת מצב חריגה - זו המציאות.

ובאותו זמן, בירושלים, מתחילים לדבר על הסכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע על פתיחת משא ומתן ישיר עם לבנון במטרה לפרק את חזבאללה מנשקו ולהסדיר יחסי שלום.

אבל כדי להבין את גודל המהלך צריך לחזור רגע אחורה. במשך שנים, הקו של נתניהו היה ברור: לבנון אינה ריבונית באמת. המדינה חלשה והצבא הלבנוני לא יכול ולא מוכן להתמודד עם חיזבאללה. אותה טענה חזרה שוב ושוב - אין למי למסור את האחריות. והנה עכשיו האחריות בדיוק שם.

מאז מלחמת לבנון השנייה, החלטת מועצת הביטחון של האו״ם 1701 קבעה בפירוש: דרום לבנון יהיה נקי מנשק של ארגונים לא מדינתיים. זה לא קרה. חיזבאללה לא פורק - הוא התחמש, הוא לא הורחק - הוא התבסס, והמדינה שאמורה הייתה לשלוט בו נבלעה בתוכו.

מאז תחילת הלחימה בצפון, הארגון ממשיך לירות לעבר ישראל כמעט על בסיס יומי. יישובים פונו, עשרות אלפי תושבים נעקרו מבתיהם והגבול הפך לשטח לחימה פעיל. צה״ל פועל, תוקף, פוגע - אבל לא מכריע. ופה מגיע רגע האמת.

הבטחנו שינוי מציאות - וקיבלנו עוד הסכם, הבטחנו ביטחון - וקיבלנו ניהול סיכונים, הבטחנו הכרעה - וקיבלנו חזרה למנגנון שכבר נכשל. זה לא רק פער בין מילים למעשים, זו תחושת הפקרה. כי תושבי הצפון לא חיים בתוך דיונים מדיניים, הם חיים מחוץ לבית. הם שמעו את ההבטחות, הם האמינו שהפעם זה שונה, שהפעם לא חוזרים לאותה נקודה ועכשיו הם מבינים שזה בדיוק מה שקורה.

אותה משוואה, אותו מודל, אותה תקווה שזה יחזיק - אבל הם כבר יודעים איך זה נגמר. כי אם 1701 לא פירק את חזבאללה, אין סיבה להאמין שהפעם זה יקרה. אם לבנון לא שלטה אז, אין סיבה להניח שהיא תשלוט עכשיו. ואם ההנחות לא השתנו - גם התוצאה לא תשתנה.

אפשר להסביר את זה, אפשר להצדיק, אפשר להגיד שאין ברירה - אבל אי אפשר לייפות את זה. זו לא אסטרטגיה חדשה, זו חזרה אחורה - ובינתיים בצפון המסר ברור מתמיד: המדינה לא הצליחה לשנות את המציאות, אז היא מנסה להסכים איתה. זו מלחמת ההסכמים, ובמלחמה הזו מי שמשלם את המחיר הם אלה שחיים הכי קרוב לגבול.