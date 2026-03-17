היום ה-19 למלחמה | חיזבאללה יורה לצפון, לאריג'אני חוסל

חיזבאללה שיגר הלילה (שלישי) עשרות רקטות ליישובי הצפון, לצד מספר כטב"מים. איראן אישרה את חיסולו של עלי לאריג'אני. . נתניהו לעם האיראני: "המטוסים שלנו פוגעים בפעילי הטרור"

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון בלילה, מרץ 2026דובר צה"ל

חיזבאללה איים הלילה (שלישי) בהמשך ירי ליישובי הצפון, לצד שיגורי מספר כטב"מים. איראן אישרה את חיסולו של עלי לאריג'אני. פגיעה ישירה בבית בכרמיאל עקב שיגורים מלבנון - אישה נפצעה קל. נתניהו לעם האיראני: "המטוסים שלנו פוגעים בפעילי הטרור בשטח, בדרכים, בכיכרות". צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת צפון הרצועה של המערך הימי בחמאס.

