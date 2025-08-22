כישלון צפוי? למרות המאמצים בצה״ל גייסו רק 121 עריקים

מומלצים -

פרסום ראשון: למרות המאמצים בצה״ל לגיוס עריקים תוך הקמת תוכנית פוטרת מעונש, בפועל הצליחו לגייס רק 121 אנשים. בצה"ל הוחלט היום (שישי) להאריך את חלון ההרשמה ל"מתחילים מחדש" עד יום שלישי הקרוב, 28 באוגוסט.

כפי שנחשף ב-i24NEWS, בתחילת השבוע צה"ל הודיעה על פתיחת במבצע "מתחילים מחדש" לגיוס משתמטים ועריקים, מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם. המבצע מאפשר למי שנעדרו משירות, וטרם החלו הכשרה צבאית, להגיע לגיוס באופן מיידי תוך התייחסות באופן מקל להיעדרותם מהשירות על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. תאריך הגיוס הצפוי לאוכלוסייה זו הוא 2-3 בספטמבר.

הרקע לדברים הוא משבר כוח אדם בצה״ל וצידו החוק שפוטר את האוכלוסייה החרדית מגיוס, ותוקפו פג, מה שיוצר משבר פוליטי משמעותי בקואליציה. בצה"ל הגדירו את המבצע "הזדמנות אחרונה" לכ-14,600 משתמטים ועריקים מכלל האוכלוסייה, מתוכם כ-8,000 הם חרדים. המסר הוא למעשה - "הזדמנות חד-פעמית".

השאיפה בצבא היא להצליח להרחיב את בסיס המתגייסים, ובמקביל להסדיר את מעמדם של אלו אשר השתמטו מגיוס וחוששים כעת להתייצב לאור ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך. לכן, מי שיוכיח שהוא רוצה להתגייס לשירות מלא באופן מיידי, וכשיר לעשות זאת, יוכל להסדיר את מעמדו, ללא מעצר או כליאה.

מטעם גורמים בצבא נמסר: "ב-7 באוקטובר ועד היום, מדינת ישראל מצויה במלחמה עצימה ומרובת חזיתות. המציאות הביטחונית בעת הזאת מחייבת את הגדלת סדר הכוחות .לכן, צה"ל מגביר את פעולות האכיפה ביחס למי שלא מילא את חובתו והתייצב לשירות צבאי". כמו כן, בצה״ל הבהירו שמי שיבקשו להתגייס במסגרת המבצע, יידרשו להגיע ערוך ליציאה לטירונות ביום ההתייצבות במיטב, ולהתמיד בשירות תקין ללא היעדרויות או בקשות פטור. במקרה שיעמוד בתנאים אלו, ולא יגיע במהלך שירותו למעצר או למאסר בפועל, ההליכים כנגדו יסגרו.