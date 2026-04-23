כפי שנחשף ב-i24NEWS: שני טכנאי מטוסים בחיל האוויר יואשמו בריגול לטובת איראן

כפי שנחשף ב-i24NEWS: כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד שני טכנאי מסוקים בחיל האוויר בגין ריגול למען איראן. השניים נעצרו על ידי שב"כ, מחוז מרכז במשטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת, בגין ביצוע עבירות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים.

כאמור, השניים נעצרו במהלך החודש שעבר, במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, יל"פ שרון של מחוז מרכז במשטרת ישראל, היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת ומערך ביטחון המידע בצה"ל, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

מכתב האישום עולה, כי חייל אחד הואשם בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב, סיוע למגע עם סוכן חוץ ועבירות נוספות. חייל נוסף הואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב ועבירות נוספות.

הם טענו בחקירתם כי הקשר עם המפעילים האיראנים נותק לאחר שסירבו לבצע משימות המערבות אמל"ח. עם זאת, גם לאחר ניתוק הקשר ביוזמת המפעיל, לא חדלו החיילים מנסיונות חידוש הקשר, למטרת רווח כספי.

על פי כתב האישום, שני החיילים עמדו בקשר עם גורמי מודיעין איראניים במשך מספר חודשים, וביצעו בהנחייתם מגוון משימות בעבור בצע כסף. אחד מבין החיילים אף העביר לסוכן חוץ איראני חומרים מתוך הכשרתו הצבאית הנוגעים למערכות מטוסי קרב, תיעוד של מתקנים ושטחים בבסיס צבאי.

שירות הביטחון הכללי, המשטרה הצבאית החוקרת, משטרת ישראל והמערך לביטחון המידע בצה"ל שבים ומזהירים את אזרחי ישראל ובהם גם חיילים מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל תמורה אחרת.

עוד נמסר כי גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, וגופי האכיפה בצה"ל ימשיכו לפעול למיצוי הדין מול כלל המעורבים בפעילות זו.