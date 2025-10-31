הפצ"רית נפגשה עם הרמטכ"ל והגישה את התפטרותה; כ"ץ: "אני אמנה לה מחליף"

הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי עוזבת את צה"ל והגישה מכתב התפטרות לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, זאת במהלך פגישה ביניהם שהתקיימה היום (שישי) בשעות הבוקר.

בסיום הפגישה, נמסר מטעם דובר צה"ל: "הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ביקשה הבוקר מהרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, לסיים את תפקידה.הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל. הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".

במכתב ההתפטרות שלה, תומר ירושלמי ציינה כי היא לוקחת אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון בשדה תימן לתקשורת והסבירה כי ניסתה לפעול מול קמפיין נגדי שהופעל מול מערכת אכיפת החוק. היא צפויה להיחקר בשבוע הבא במשטרה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא".

עוד היא הסבירה במכתב: "בשנתיים האחרונות נדרשתי לפעול להגנתה של היחידה ולהגנתם של משרתיה מפני מסע דה-לגיטימציה פסול וכוזב. קציני וקצינות הפרקליטות הצבאית מצאו עצמם נתונים למתקפות אישיות, להטחת עלבונות חריפים, ואף לאיומים של ממש. כל זאת, משום שעמדנו על משמר שלטון החוק בצהייל - יחד עם המפקדים ולצידם. מסע הרסני זה הגיע לשיאו בעקבות ההחלטה לחקור את פרשת שדה תימן. במקרה זה נלוו לדברי הבלע כלפי גורמי אכיפת החוק בצה"ל, מעשים חמורים וחסרי תקדים, לרבות פריצה המונית לבסיס שדה תימן ולבסיס בו שוכן בית הדין הצבאי. מסע השיסוי לווה בהסתה חמורה כאילו אנו מעדיפים מחבלים על פני לוחמינו. מסע זה נמשך עד עצם היום הזה והוא פוגע פגיעה קשה ועמוקה בצה"ל, בתדמיתו, ובחוסנם של חיילי צהייל ומפקדיו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס להתפטרות של הפצ"רית: "הפצ"רית התפטרה וכך ראוי. מי שמעליל עלילות דם על חיילי צה"ל אינו ראוי ללבוש את מדי צה"ל. כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוחבה - ייתן את הדין". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס להתפטרות וכתב ברשת X: "הבאה בתור, היועמ"שית העבריינית".

מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי תומר-ירושלמי, לא תשוב לתפקידה "נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר, שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות".

השר עדכן כי יתחיל בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי, ושעד אז תפקיד הפצ"ר יוחזק על ידי ממלא מקום, ששמו טרם נודע. כ"ץ הוסיף בהודעתו כי "לפי חוק, פרקליט צבאי ראשי מתמנה על ידי שר הביטחון, על פי המלצת הרמטכ"ל".

נפתלי בנט הגיב: "מדובר באירוע חמור מאוד שמערער את אמון הציבור הישראלי במפקדים בכירים בצה״ל. טוב שהארוע הזה נחקר. יש להגיע לבסיס השתלשלות הארועים מתחילתם ועד סופם, ולמצות את הדין עם כל המעורבים. אני גאה בצה״ל ובחייליו אשר מגנים עלינו מול ארגון טרור אלים וציני בעודם ניצבים מול גל הכפשות עולמי חסר תקדים. חוק הוא חוק והוא חל על כולם".

פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן

אמש פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית כי דוברת הפרקליטות הצבאית חשודה בהדלפת הסרטון. בנוסף, דיווחנו כי המידע שהוביל לחקירה נגד הפצ"רית - הועבר על ידי ראש השב"כ דוד זיני. צה"ל, שב"כ והיועצת המשפטית לממשלה סירבו להתייחס.

כאמור, ברביעי האחרון הודיע צה"ל כי נפתחה חקירה פלילית בעניין פרסום הסרטון מבסיס שדה תימן. בתקופה האחרונה נוהלה חקירה סמויה במשטרה, שהייתה תחת צו איסור פרסום. ההתפתחות החקירתית, ממנה עלה החשד לפיו גורמים בפרקליטות הצבאית הדליפו את הסרטון, נרשמה לפני שבוע, אז הפכה החקירה גלויה.