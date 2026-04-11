בישראל עוקבים הערב (שבת) אחר ההתפתחויות במשא ומתן בין ארצות הברית ואיראן בפקיסטן. ההערכה היא, שעל סמך העמדות הנוקשות של הצוות האיראני, השיחות לא יובילו להסכם כולל. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי בישראל נערכים לאפשרות של חזרה ללחימה אם השיחות יקרסו

במקביל, בישראל מקווים ומאמינים שהאמריקנים לא יתפשרו בשיחות על העקרונות החשובים לישראל. מדובר כאמור לא רק בנושאי הגרעין ובמצר הורמוז, אלא גם בהגבלה משמעותית על תכנית הטילים ועצירת התמיכה בשלוחות הטרור.

התמיכה בשלוחות הטרור כוללת את להשלים את העבודה מול חיזבאללה, אם השיחות הישירות על פירוק הארגון מנשקו לא יבשילו לכדי הסכם שיספק את ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכיר בעצמו בעובדה שמטרות המלחמה טרם הושגו במלואן וטען - נשלים אותן בהסכמה או בחידוש הלחימה.