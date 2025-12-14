הרמטכ"ל זמיר: "לא ניתן לאויב להתעצם ונגיב על כל הפרה"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ראשון) הערכת מצב באוגדה 91 עם מפקד פיקוד צפון, האלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, מפקדי החטיבות ומפקדים נוספים. לאחר מכן, הדליק נר ראשון של חנוכה עם כוחות האוגדה.

בהערכת המצב, הוצגה לרמטכ"ל פעילות האוגדה, לרבות שלושת הסיכולים שבוצעו היום למול הפרות ההסכם. כמו כן, הרמטכ"ל שוחח עם המפקדים בסדיר ובמילואים והדגיש את חשיבות ההגנה על התושבים, בייחוד בימי החג. בהמשך, קיים הרמטכ"ל שיח עם ראשי הרשויות בצפון והדליק איתם נר.

דובר צה"ל

הרמטכ"ל זמיר התייחס לחיסולו של ראאד סעד אתמול ואמר: "לא ניתן לאויב להתעצם ונגיב על כל הפרה - דפוס הפעולה שלנו ברור. סעד, מבכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שהוביל וביצע פעולות טרור במשך יותר מ-30 שנה והיה מאדריכלי מתקפת השבעה באוקטובר. מעורבותו בניסיונות השיקום וההתעצמות של חמאס היוו הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".

עוד אמר זמיר: "לא נאפשר לארגוני פרוקסי ולצבאות טרור להתבסס בגבולותינו - נפעל לסכלם מבעוד מועד. כוחות צה"ל נמצאים בהגנה מלפנים ופרוסים בנקודות שולטות. כוחותינו מייצרים קווי ביטחון בכלל הזירות, בלבנון, בסוריה ובעזה, ההימצאות שלנו בנקודות אלו מאפשרת הגנה טובה יותר לתושבינו לצד חופש פעולה לכוחות. גם בגבול לבנון אנחנו מהווים חיץ בין האויב לבין היישובים – מגנים מלפנים על פי העיקרון אותו קבענו".

בסיום דבריו אמר הרמטכ"ל: "אנחנו מדליקים היום נר ראשון של חנוכה, חג של אור וכוח - גם כאן עלינו לזכור כי משימתנו לא תושלם עד להשבת החלל החטוף האחרון, רס"ל רן גואילי ז"ל. נמשיך לפעול על מנת לשמור על תושבי הצפון ולאפשר להם לחגוג את חג החנוכה בביטחון".

הערב בבית הנשיא אירח הרצוג שורדי שבי ומשפחות שכולות להדלקה חגיגית. בין הנוכחים במקום היו משפחתו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון שעדיין מוחזק בשבי בעזה, בתקווה שהחג הזה יביא איתו את הבשורה לה הם מקווים, והוא יוחזר הביתה לקבורה ראויה.

שורדת הנובה ונציגת ישראל לאירוויזיון בשנה שעברה יובל רפאל ביצעה את שירה "new day will rise".