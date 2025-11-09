המתווך האמריקני ל-i24NEWS: למחבלים ברפיח יוענק "מעבר בטוח"

המתווך האמריקני-פלסטיני, בשארה בחבח, אמר ל-i24NEWS כי הושגו הבנות בין ישראל לחמאס, בעקבות שחרור החלל הדר גולדין, לפיהם יוענק למחבלים השוהים בשטח הישראלי ברפיח "מעבר בטוח" לאזורים שבשליטת חמאס, וישראל לא תורשה לעצור או לחקור אותם - כך דיווחנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית.

בחבח, אמר כי גופתו של גולדין שוחררה על בסיס ההבנות. בישראל טוענים כי טרם הגיעו להחלטות באשר לגורל המחבלים. בתוך כך, מחר יגיעו לארץ השליח האמריקני סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, על מנת להגיע להסכמות על כך.

האמריקנים לחצו בימים האחרונים שלא לחסל את המחבלים השוהים בתת קרקע, על מנת שלא לסכן את הפסקת האש ואת המשך העסקה. לאחר דיווחים שפורסמו כי יוענק "מעבר בטוח" למחבלים, טען גורם מדיני כי "ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס". הערב, נמסר מלשכת ראש הממשלה במענה לפנייתנו כי לא יתייחסו לנושא.

בימים האחרונים טען בנוסף זמיר כי אין דיל לשחרור המחבלים בעבור גולדין, ואף אמר בישיבת הקבינט האחרונה כי "אין שום דיל רמטכ"ל, אנחנו נחסל את המחבלים האלו, הם לא יצאו משם בחיים אלא אם הם יכנעו".