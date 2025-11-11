ישראל וארה"ב סיכמו: המחבלים מרפיח יוגלו - טרם נמצא יעד

ישראל וארצות הברית גיבשו פשרה, במסגרתה יוגלו 200 המחבלים השוהים בתוואי התת-קרקע בשטח הישראלי ברפיח שבעזה, אך עד כה אף מדינה שעלתה לא הסכימה לקלוט אותם - כך דיווחנו הערב (שלישי).

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב הבוקר ברשת X כי ראש הממשלה התחייב לאמריקנים על שחרור המחבלים "בלי אישור הקבינט וללא התיייעצות עם מערכת הביטחון, זה לא ניצחון מוחלט - זה טירוף מוחלט". סביבת נתניהו הכחישה: "ראש הממשלה לא התחייב לאמריקנים על שחרור המחבלים מרפיח".

https://x.com/i/web/status/1988158628939903199 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מוקדם יותר השבוע, אמר המתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחבח ל-i24NEWS כי במסגרת הבנות שהושגו בין ישראל לחמאס, בהן שוחררה גופתו של החלל הדר גולדין, יוענק למחבלים ברפיח "מעבר בטוח" - וישראל לא תורשה לפעול נגדם, לרבות לעצור אותם.

הצעה נוספת שגובשה, לפי סוכנות הידיעות רויטרס, היא כי המחבלים יימסרו את נשם למצרים, יספקו פרטים על התוואי התת-קרקעי כדי שניתן יהיה להשמידו, ויקבלו "מעבר בטוח". על פי הדיווח, פעילי חמאס, שנמצאים בשטח שבתוך הקו הצהוב, לא נמצאים בקשר עם הארגון מאז חודש מרץ האחרון וייתכן כי הם "עשויים לא להיות מודעים להפסקת אש".