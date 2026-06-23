הממשלה החליטה רשמית ביום חמישי, 1 ביולי 1976, כי ישראל תיכנע בצורה מוחלטת לדרישות החוטפים באנטבה ותשחרר מחבלים בתמורה לבני הערובה שנחטפו. הפרוטוקולים הרשמיים, שנחשפים כעת במסגרת פרסום מסמכי ארכיון מיוחדים לציון 50 שנה למבצע מארכיון המדינה, מנפצים את המיתוס לפיו הדרג המדיני חתר לאופציה צבאית מיומו הראשון של המשבר, ומראים כי המבצע נולד רק בעקבות דחיית האולטימטום על ידי המחבלים. עוד חושף ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה לראשונה את ישיבות הממשלה ועדת השרים לביטחון ודיונים ביטחוניים נוספים שדנו במבצע אנטבה והשבת החטופים.

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ראש הממשלה דאז רבין הודה בפני השרים כי ההחלטה להתחיל בעסקת החטופים התקבלה "במצפון נקי" משום שבאותו הזמן לא הייתה קיימת כל אלטרנטיבה צבאית מעשית. "צריך לזכור שנהיה הממשלה הראשונה שתביע נכונות להיכנס למשא ומתן", אמר רבין לשרים בדיון, והדגיש כי ישראל לא ניהלה משא ומתן כטקטיקת הסחה בלבד, אלא נטתה באופן מלא לבצע עסקה חסרת תקדים.

המסמך ההיסטורי חושף עוד כי רבין הגדיר את המעבר המאוחר למסלול הצבאי כהימור מורכב, תוך שמבהיר לשרים כי הוא צופה נפגעים רבים בנפש. צה"ל והשרים פעלו תחת הנחה שהמודיעין שבידם אינו מעודכן, מה שהגביר את החששות מכישלון המבצע, מהכניעה הכואבת ביום חמישי ועד לאישור המבצע הצבאי במוצאי שבת.

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"לא הייתה אלטרנטיבה"

בישיבת הממשלה שנערכה ביום שבת, 3 ביולי 1976, שעות ספורות לפני המראת המטוסים לאוגנדה, סיכם רבין את השתלשלות האירועים בשבוע החולף. רבין הסביר לשרים בגילוי לב את המניעים שעמדו מאחורי ההחלטה לקבל את תנאי המחבלים יומיים קודם לכן.

"הממשלה קיבלה החלטה ביום חמישי ואני הייתי בין הממליצים, לא היחידי, לקבל אותה במצפון נקי, כי לא היתה כל אלטרנטיבה אחרת", אמר רבין לשרים. הוא הוסיף והדגיש את הסיבה המרכזית לכך: "לא היתה כל אלטרנטיבה צבאית שאפשר היה לבצע אותה במושגים של הזמן".

מדבריו של רבין עולה כי בכירי הממשלה הבינו את כובד המשקל ההיסטורי של ההחלטה, אך ראו בה את המוצא היחיד להצלת חיי החטופים באותם רגעים. רבין הבהיר כי ההחלטה לפתוח במשא ומתן לא הייתה תרגיל הונאה, אלא כוונה אמיתית לביצוע עסקה.

שינוי המדיניות: "נהיה הממשלה הראשונה שתביע נכונות להיכנס למו"מ"

הפרוטוקולים מיום חמישי, 1 ביולי בשעה 08:30 בבוקר, מציגים את הרגע שבו שינתה הממשלה את מדיניותה המוצהרת נגד כניעה לטרור. רבין פתח את הדיון והסביר לשרים את המשמעות של הצעד שבו הם עומדים לנקוט. "צריך לזכור שנהיה הממשלה הראשונה שתביע נכונות להיכנס למו"מ. אינני אומר שצריך לקבל התנאים במלואם... ביסודו של דבר מגיע הרגע שצריך להחליט על כיוון. יש שני כיוונים, המשך הקו או להיכנס למו"מ", דברי רבין.

השר ישראל גלילי הציג בפני הממשלה את הנוסח הרשמי שגובש, אשר אושר פה אחד. הנוסח קבע: "להסמיך את הצוות להביע את נכונותנו לפתוח מיד במשא ומתן להצלת בני הערובה, תוך נכונות לשחרר עצורים... תמורת מחבלים".

ההחלטה התקבלה למרות התנגדותו הרעיונית העמוקה של שר הביטחון שמעון פרס, שהתריע מפני ההשלכות הבינלאומיות של המהלך: "אני יודע שאם ניכנע, לא תהיה עוד מדינה שתעיז להילחם בטרור, היות והטרור הוא בינלאומי". למרות זאת, בהיעדר תוכנית מבצעית מצד צה"ל באותה שעה, תמך פרס בהחלטה לפתוח במשא ומתן.

מה שינה את דעתו של רבין?

הגורם המרכזי ששינה את תמונת המצב והוביל לביטול עסקת החילופין היה החלטת המחבלים להאריך את האולטימטום שניתן לישראל. ההארכה אפשרה למעשה למערכת הביטחון ולצה"ל לגבש לראשונה תוכנית פעולה קונקרטית.

רבין אמר לשרים ביום שבת: "נעשו בדיקות (לראות) האם קיימת אופציה צבאית סבירה. תוספת זמן, מידע ולימוד מאפשרים גם אופציה צבאית". ראש הממשלה דאז הציג טקטיקה חדשה, במסגרתה המשא ומתן הפך מכוונה ממשית לכלי שנועד להרוויח זמן נוסף עבור הצבא. רבין הנחה את הצוות השיחות: "יש להתחיל לשחק עם אידי אמין (שליט אוגנדה) כאילו הוא הבחור הרע... אינני רוצה ששם ישראל יהיה מעורבב".

שר המשטרה, חיים בר-לב, תמך במעבר למסלול הצבאי והסביר את הנזק האסטרטגי שייגרם אם ישראל תממש את עסקת החילופין. "באלטרנטיבה של הליכה אחרי החזרת עצורים, ברור שהצלחה מלאה היא כישלון, כשבפעולה צבאית הצלחה מלאה זה הישג אדיר", אמר.

רבין לשרים: "אנו הולכים למבצע מורכב עם נפגעים"

למרות אישור התוכנית המבצעית, רבין לא גילה אופטימיות יתרה והציג לשרים הערכת מצב הנוגעת למחיר הדמים הצפוי, כשהוא מסרב לייפות את המציאות לפני ההצבעה הגורלית. "במבצע צבאי במקרה הטוב מספר הנפגעים הוא קטן. יהיו נפגעים גם למבצעים וגם לבני הערובה. מספרם אינני יודע, יכול להיות מעט, יכול להיות הרבה", אמר רבין.

ראש הממשלה דרש מהשרים לקחת אחריות מלאה על הסיכונים: "אינני רוצה שהממשלה תקבל החלטה על סמך הנחות אופטימיות שאינן מבוססות על נתונים של מידע הידוע לנו היום... אנו הולכים למבצע מורכב עם נפגעים". הוא סיכם את עמדתו הרשמית: "אני בעד המבצע, לא מתוך אידיאליזציה, אני רחוק מזה. הממשלה צריכה לדעת - היא מחליטה על מבצע עם מספר ניכר של נפגעים. על אף זאת אני מציע לאשר זאת".

אחד החששות המרכזיים של השרים נבע מאיכות המודיעין. השר בר-לב התריע מפני חוסר הוודאות בשטח: "הצד הקשה בפעולה הזו הוא, שפועלים סך הכל על מידע לא מעודכן בהרבה קטעים". שר הביטחון פרס הגדיר את היציאה למבצע כצעד חסר תקדים: "לא בלב קל אנו מציעים זאת, זהו מבצע שצה"ל לא התנסה בשכמותו. זהו מבצע ראשון בהיסטוריה של ישראל מחוץ לגבולות המזרח התיכון".

חשיפת המסמכים, חצי מאה לאחר המבצע, משנה את ההבנה ההיסטורית של האירוע שנתפס כאחד מסמלי הגבורה המרכזיים של מדינת ישראל. התיעוד הרשמי מוכיח כי הדרג המדיני פעל מתוך תחושת חוסר ברירה, נכנע באופן זמני לדרישות הטרור, וקיבל את ההחלטה הצבאית רק תחת תנאים של חלון הזמן שנכפה עליו.

בתדרוך לכתבים שנחשף אף הוא, הבהיר רבין כי אין לראות במבצע פתרון קסם לבעיית הטרור העולמית. "אילו רצו להרוג תשעים ישראלים, לא היתה להם בעיה לבצע זאת. הארגון הזה הוא לפי דעתי, ימשיך לפעול גם כאשר זה קיבל מכה... ובזה לא צריכה להיות אשליה", אמר ראש הממשלה דאז, בדברים שמקבלים משנה תוקף גם חמישה עשורים לאחר מכן.