הטנדרים הלבנים בגבול מצרים: התושבים שחוששים מחזרה לקונספציה

כבר כמעט שבוע שתושבי משולש הגבולות ישראל-עזה-מצרים מתצפתים בדאגה על הטנדרים הלבנים, שהופיעו לפתע בצד המצרי של הגדר. צה"ל טוען שאלה בסך הכל בני שבט בדואי חדש שעברו להתגורר בשטח, אבל לַתושבים המֵבוהלים זה מזכיר ובצדק את כלי הרכב של חמאס בשבעה באוקטובר.

כך או כך, תושבי חבל שלום שיושבים על הגבול הדק בין עזה למצרים כבר מכירים את התופעה. זה לא דבר חדש שיש תנועה ערה של כוחות שמתקרבים לגבול. אבל הפעם – זה חמור יותר מתמיד. כשהטנדרים הלבנים מעוררים פחד בקרב התושבים שמכירים את התמונות האלה משבעה באוקטובר.

כאמור, התושבים לא מוכנים להתרגל למציות החדשה. דוגמה לכך היא מרגלית משלומית שאמרה על הטנדרים הלבנים והקישור של זה ל-7.10: "בעלי נפצע בשביעי לאוקטובר - ואנחנו לא מוכנים לעבור את זה שוב".

אחרי האירוע בו שוב נראו טנדרים לבנים, פנינו לצה״ל, שם מספרים לנו שאכן זוהו במרחק ק״מ מהגדר שני טנדרים, שהתפנו לבדם ועל כן לא היה צריך להפעיל כוחות. המציאות היא די שונה. לא מדובר במרחק קילומטר בלבד אלא במרחק שקרוב מאוד לגבול.