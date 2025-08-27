בשל מחסור במתגייסים: החטיבה החרדית מצמצמת את הסגל
פרסום ראשון: "חשמונאים" תאלץ לפרק חלק מהסגל הפיקודי שנועד למחזור החדש • בצה"ל ציפו לפתוח שתי פלוגות במחזור הקרוב, אך ללאור ההיענות הנמוכה הצפויה החליטו להשאיר רק כמחצית מהמפקדים שהוכשרו • צפו בדיווח
1 דקות קריאה
פרסום ראשון: החטיבה החרדית "חשמונאים" מפרקת היום (רביעי) חלק מהסגל הפיקודי שנועד למחזור החדש - בגלל מחסור במתגייסים. בחטיבה ציפו לפתוח שתי פלוגות במחזור הקרוב, אך לפי תחזית הגיוס וההיענות החליטו להשאיר רק כמחצית מהמפקדים שהוכשרו.
בצה"ל מקווים שבימים הקרובים הם יצליחו להגדיל את מספר המשרתים, כשעד הרגע האחרון - במיוחד במסגרות חרדיות - שום דבר לא סגור.
מטעם דובר צה"ל נמסר: "גיוס הלוחמה לחטיבת החשמונאים יתחיל כמתוכנן בתחילת החודש הבא ביחד עם יתר מסלולי הלחימה. כבכל מחזור נמשך תהליך הגיוס עד ליום החיול עצמו ואף בימים מאספים עד לפתיחת הההכשרה".
