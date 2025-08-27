בשל מחסור במתגייסים: החטיבה החרדית מצמצמת את הסגל

מומלצים -

פרסום ראשון: החטיבה החרדית "חשמונאים" מפרקת היום (רביעי) חלק מהסגל הפיקודי שנועד למחזור החדש - בגלל מחסור במתגייסים. בחטיבה ציפו לפתוח שתי פלוגות במחזור הקרוב, אך לפי תחזית הגיוס וההיענות החליטו להשאיר רק כמחצית מהמפקדים שהוכשרו.

בצה"ל מקווים שבימים הקרובים הם יצליחו להגדיל את מספר המשרתים, כשעד הרגע האחרון - במיוחד במסגרות חרדיות - שום דבר לא סגור.

מטעם דובר צה"ל נמסר: "גיוס הלוחמה לחטיבת החשמונאים יתחיל כמתוכנן בתחילת החודש הבא ביחד עם יתר מסלולי הלחימה. כבכל מחזור נמשך תהליך הגיוס עד ליום החיול עצמו ואף בימים מאספים עד לפתיחת הההכשרה".

צפו בדיווח של הכתב הצבאי של i24NEWS ינון שלום יתח