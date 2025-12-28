הגדר הפרוצה: מחדל השב"חים והתיעוד המדאיג אחרי הפיגוע הרצחני בעמק יזרעאל

בחסות מזג האוויר הסוער ועל אף הפיגוע הרצחני בצפון הארץ, חדרו לישראל היום (ראשון) עשרות שב"חים באין מפריע.

זה קורה באחת מהפרצות בגדר ההפרדה בצפון ירושלים, סמוך לשכונת בית חנינא ודאחיית אל בירד, שזכתה לכינוי הלא מחמיא "טיילת הדאחיה", והפכה מזמן לאטרקטיבית עבור שוהים בלתי חוקיים מכל יהודה ושומרון, וחמור ומטריד מכך, עבור מחבלים שמנצלים את ההפקרות והיעדר המשילות במרחב.

במשטרה אמנם תגברו כוחות שנפרסו באזור הפרצות בצפון ירושלים ותפסו הלילה כמה שב"חים על חם, אולם נראה שלא כולם היו ערוכים לנוכחות המשטרתית המוגברת, כמו תושב בית חנינא בן 20, עבריין תעבורתי ותיק שנהג ללא רישיון, שוב. הוא דרס שוטר תנועה ונמלט, והקפיץ את כל הגזרה בשל חשד שמדובר בפיגוע.

כשהכתובת על הגדר ורק יומיים אחרי הפיגוע הרצחני בצפון, עינת מאור, אמה של אביב מאור בת ה-18 מקיבוץ עין חרוד איחוד שנרצחה בפיגוע, סיפרה בכאב על האובדן הקשה: "אביבי היתה ילדת טבע, אוהבת אדם וחיות, עסקה ברכיבה על סוסים שנים רבות. טיפלה בכל החיות הפצועות בעמק. צלמת מוכשרת, בת דואגת ואוהבת להוריה ואחות מסורה".

בימים בהם יש לפחות חמישים אלף שב"חים בשטח ישראל והמתיחות הביטחונית בשיא – הכתובת שעל הגדר לא מותירה מקום לספק - יש לפעול עכשיו נגד התופעה המדאיגה שמאיימת על מדינת ישראל כולה.

