שמחו אחרי הפיגוע בבירה: אסירים פליליים סווגו כביטחוניים

אסירים פליליים סווגו כביטחוניים בעקבות התבטאויות לאומניות וגילויי שמחה סמוך לפיגוע הרצחני אתמול בירושלים, כך נודע היום (שלישי) ל-i24NEWS.

פיגוע הירי הרצחני התרחש אתמול בצומת רמות בירושלים, בו מחבלים פתחו באש לעבר אוטובוס ורצחו שבעה אנשים, לפני שחוסלו. בעקבות זאת, שני אסירים פלילים מבתי סוהר במרכז הארץ התבטאו באופן לאומני תוך גילויי שמחה. בהתאם להנחיית נציב בתי הסוהר האסירים שהיו מעורבים באירוע הוצאו מתאיהם, הועמדו לדין משמעתי, סווגו כביטחוניים והועברו לבית סוהר ביטחוני.

בשירות בתי הסוהר הדגישו כי "הפעולה בוצעה כחלק ממדיניות של אפס סובלנות כלפי כל הפרת סדר או גילוי תמיכה באויב - מתוך מטרה לשמור על המשילות הכליאתית בתוך כותלי בתי הסוהר".