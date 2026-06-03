מפקד סיירת גבעתי: "היוזמה נשארת בידיים שלנו, לא מאפשרים לאויב להתאושש"

מפקד סיירת גבעתי, סא"ל ע', התייחס הבוקר (רביעי) לפעילות הכוחות באזור א-נבטיה שבדרום לבנון, ואמר כי צה"ל ממשיך להפעיל לחץ מבצעי על האויב תוך פגיעה בתשתיות טרור, מחסני אמצעי לחימה ומחבלים הפועלים במרחב. לדבריו, "אנחנו פועלים מול אויב שמנסה כל הזמן להסתגל לשדה הקרב, אבל היוזמה נשארת בידיים שלנו".

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סא"ל ע' ציין כי בימים האחרונים איתרו והשמידו כוחות גדוד שקד וסיירת גבעתי מספר מחסני אמל"ח משמעותיים, והדגיש כי הכוחות ממשיכים לחסל מחבלים ולפגוע ביכולות האויב באופן המקשה עליו להתארגן מחדש. "ההישגים בשטח הם תוצאה של מקצועיות, חתירה למגע ועבודה יסודית של הלוחמים שלנו", אמר.

לדבריו, ביממה האחרונה נסגר מעגל על חוליית רחפנים, ושלושה מחבלים שהפעילו אותה חוסלו. "אנחנו לא מחכים לאיום שיגיע אלינו - אנחנו מאתרים אותו, רודפים אחריו ומסירים אותו מהשטח", הוסיף.

מפקד הסיירת הדגיש כי הכוחות מפעילים לחץ רציף על האויב בכל המרחב: "כל איתור של תשתית טרור, כל מחסן אמל"ח שנחשף וכל מחבל שמחוסל מצמצמים את חופש הפעולה של האויב ומעמיק את השליטה המבצעית שלנו בשטח. אנחנו שומרים על קצב התקפי גבוה ולא מאפשרים לאויב להתאושש".

דובר צה"ל

בהתייחסו ללחימה בשטח סיפר כי באחד הקרבות האחרונים ניהל כוח מהסיירת היתקלות פנים אל פנים עם מחבלים, חיסל שלושה מהם וסיים את האירוע ללא נפגעים לכוחות צה"ל. "זהו ביטוי חד למקצועיות ולנחישות שמאפיינים את לוחמי הסיירת בכל מפגש עם האויב", ציין.

לסיום הדגיש כי "הלוחמים פועלים בנחישות ובמקצועיות בכל משימה, מתוך הבנה שהמטרה היא לפרק באופן שיטתי את מערך הטרור, לשלול ממנו יכולות ולשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".