ניצחון לראשי הרשויות בעוטף: תקציבי תקומה לא יקוצצו

לאחר פעולות המחאה של ראשי הרשויות בעוטף, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגש הבוקר (שישי) עם ראשי רשויות בעוטף עזה והודיע להם שתקציב תקומה לא ייפגע.

סמוטריץ' אמר לאחר הפגישה: "תקציב תקומה לא יפגע. שמחתי לשמוע מראשי הרשויות על הביקושים הרבים שיש כדי להיקלט ביישובי העוטף, בשדרות, במושבים ובקיבוצים".

עוד אמר סמוטריץ': "נמשיך לתת לראשי הרשויות ולתושבים את הכלים להמשיך ולצמוח ולהביא את חבל הארץ הזה לשגשוג ופריחה".

ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו סיכמה בסוף הפגישות: "אנחנו רוצים להודות לשר האוצר. אנחנו אחרי לילה ללא שינה של דיונים קדחתניים עם האוצר ועם ממשלת ישראל. נמשיך לעשות הכל למען התקומה של המדינה שלנו, של חבל הארץ שלנו".

מנהלת תקומה

אתמול ראש עיריית שדרות אלון דוידי, ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו, ראש מועצת שער הנגב אורי אפשטיין, ראש מועצת חוף אשקלון איתמר רביבו וראש מועצת שדות הנגב תמיר עידאן, קיימו פעולת מחאה ומאוחר יותר נפגשו עם השר אלקין ושר האוצר סמוטריץ' שמאוחר יותר הודיעו כי התקציב של העוטף לא יקוצץ.

תנועת "עתיד לעוטף" בירכה את ההודעה כי תקציב תקומה לא ייפגע ופירסמה: "מדובר בהחלטה חשובה וחיונית שמאפשרת את המשך תהליך ההתאוששות של האזור, תהליך שעדיין רחוק מסיום". מנכ"ל התנועה, אהד כהן כתב: "כעת על הממשלה להבטיח שהתהליך כולו יתקדם ללא עיכובים, שהתוכניות יאושרו, שהביצוע יתרחב, ושהעוטף יקבל את הוודאות שהוא זקוק לה"

כזכור, משרד הביטחון ומשרד האוצר הגיעו להסכמות הבוקר כי תקציב הביטחון לשנת 2026 - יעמוד על 112 מיליארד שקלים.