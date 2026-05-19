ישראל סיימה את השתלטותה על המשט הטורקי לעזה, 430 הפעילים בדרכם לישראל

משרד החוץ הודיע הלילה (שלישי) כי הסתיימה ההשתלטות על המשט הטורקי לעזה וכי כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראליים ועושים את דרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגיהם הקונסולריים.

בהודעתו, משרד החוץ הודיע "משט יחסי ציבור נוסף הגיע לסיומו. משט זה הוכיח שוב את עצמו כלא יותר מתעלול יחסי ציבור לשירות חמאס".

ההשתלטות של כוחות צה"ל החלה בבוקר יום שני, כשעל הסיפון היו נוכחים תומכי חמאס שתכננו לפרוץ את המחסום הימי ברצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם מפקד שייטת 3 בזמן ההשתלטות על המשט ומסר: "תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה".

"אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו ולכן ברכות מכל הלב. תמשיכו עד הסוף. המים נראים פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות אתכם", אמר נתניהו.