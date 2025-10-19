פעם נוספת: התפרצות תחלואה בבסיס סיירים | פרסום ראשון

פעם נוספת - התפרצות תחלואה בבסיס סיירים: עשרות חיילים בבסיס ההכשרה הדרומי מדווחים על תסמינים של קלקול קיבה וכאבי בטן, כך פרסם היום (ראשון) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. עוד נודע כי החיילים טוענים שקיבלו אוכל פג תוקף, וכי חלו עיכובים בהגשת עזרה וביקור אצל החופ"ל, לצד יחס מזלזל מסגל הפיקוד.

מדובר צה"ל נמסר כי במהלך סוף השבוע האחרון עשרות חיילים בבסיס סיירים חשו ברע ופנו לגורמי הרפואה בבסיס. מתוך כ-1000 חיילים שסגרו שבת בבסיס ואכלו בחדר האוכל, כמה עשרות בודדות של חיילים דיווחו על תסמינים ועונים להגדרת המקרה.

עוד ציינו כי מקור התחלואה מצוי בבדיקה, גורמי הרפואה ביצעו תשאול אקטיבי ונקטו צעדים למניעת הדבקה נוספת. בנוסף, התקיימה שיחה עם הוריי החיילים והמפקדים, גורמי המקצוע נמצאים בשטח על מנת לוודא את המענה בבסיס.

i24NEWS

נכון לעת הזו, הוסיפו, לא מוכר פער במים או חשמל ביחידה. מחנה סיירים מצוי בתהליך של חידוש תשתיות החשמל ועתיד לעבור תהליך של חידוש תשתיות המים. בחודשים האחרונים מבוצעת עבודה רחבה לשיפור המזון בבסיס סיירים וישנו עיסוק של כלל הגורמים במתן מענה איכותי במזון לחיילים בבסיס.

כזכור, בשיא גל החום בחודש אוגוסט האחרון, מאות חיילים במחנה סיירים הסמוך לאילת של חיל הגנת הגבולות, בהם חיילות בקורס תצפיתניות, דיווחו על כך שהחשמל נפל במקום. כתוצאה מכך, הן נותרו בלי מיזוג או מים בטמפרטורה סבירה לשתייה.

הורים לתצפיתניות ששוחחו עם i24NEWS הביעו זעם על המקרה. "הבנות מספרות שהן לא מרגישות טוב, חלק מהן מתעלפות בגלל החום הכבד ואין מה לעשות. במקום לתת להן מענה ראוי מביאים להם מים ואומרים להן שיתמודדו", ציינו.

באשר לאותו מקרה מטעם צה"ל נמסר: "טרם כניסת מזג האוויר, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה נערך בצורה מרחיבה למענה משלים בנושא. בסיסי צה"ל תוגברו בעזרת חשמלאים וחוליות האמונות לטיפול בכל תקלה. ⁠שעת היציאה בבסיס סיירים הוקדמה וכלל החיילים הועברו לכיתות ממוזגות. ⁠בשל עומסי החום הצטברו תקלות, בכל מקום בו מדווחת תקלה ישנו צוות שמגיע על מנת לסייע".