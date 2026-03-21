פגיעה ישירה בערד: שמונה בניינים נהרסו כליל - למעלה מ-60 פצועים, שבעה מהם קשה
טיל שנורה מאיראן פגע בבניין מגורים בערד • בניינים רבים נפגעו מהשיגור ורבים נוספים מההדף, שריפה פרצה במקום • צוותי רפואה רבים בדרכם לעיר • תיעוד
אסון בערד: עשרות בני אדם נפצעו הערב (שבת) בדרגות פציעה שונות, בהם כמה במצב קשה, בפגיעה ישירה של טיל איראני בבניין מגורים. שמונה בניינים נוספים ספגו פגיעות הדף, ושריפה פרצה במקום. כוחות רבים בדרכם למקום, לצד מסוקי פינוי.
נתניהו: "זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים. הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה. אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא לכולם להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו בכל החזיתות"
בית החולים סורוקה: עד כה פונו 68 פצועים - בהם עשרה במצב קשה ו-11 במצב בינוני
משרד החינוך הודיע על ביטול הלימודים הפרונטליים ברחבי הארץ מחר, וביום שני. עוד נמסר כי הערכת מצב נוספת תיערך ביום שלישי
עד כה פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע 54 פצועים - הוכרז במקום אר"ן
מד"א: 64 פצועים פונו עד כה לבתי החולים, בהם שבעה במצב קשה, 15 בינוני ו-42 קל
כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף הגיעו לזירת האסון בערד, מסוקי חיל האוויר הוקפצו יחד עם הכוחות ומסייעים כעת לאוכלוסייה במרחב
מד"א: 33 פצועים פונו עד כה לבתי החולים, בהם ארבעה במצב קשה. הסריקות נמשכות
כ-17 צוותי כיבוי והצלה ממחוז דרום פועלים בזירת הפגיעה הישירה בערד. במקביל לסריקות הנרחבות המבוצעות במקום, ישנם מאמצי כיבוי של שריפה שפרצה בקומה הרביעית באחד המבנים כתוצאה מהפגיעה
20 אמבולנסים של מד"א עושים את דרכם מירושלים לערד
27 פצועים פונו עד כה לבתי החולים, בהם ארבעה קשה ו-11 בינוני, סריקות במקום
לפחות שמונה בניינים נפגעו מהשיגור, ורבים נוספים מההדף. בנוסף, מספר בניינים עולים באש
מד"א: בת חמש נפצעה קשה, 11 נוספים נפצעו בינוני וכמה אנשים נוספים נפצעו קל. הצוותים מטפלים בפצועים נוספים במקום
מד"א: כ-50 פצועים בזירת הפגיעה הישירה בערד, בהם במצב קשה
ראשוני: כ-30 פצועים במקום, בהם מצב קשה