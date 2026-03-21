נתניהו: "זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים. הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה. אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא לכולם להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו בכל החזיתות"