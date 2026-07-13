הרמטכ"ל במכתב חריף נגד חוק ביטול מעצר עריקים: "פגיעה באמון המשרתים"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שיגר היום (שני) מכתב חריף לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, נגד חוק ביטול מעצר עריקים. זמיר ציין כי מדובר ב"פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים", והוסיף כי "לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו-זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון".

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הרמטכ"ל פתח וכתב כי "היום אישרה ועדת החוץ והביטחון בכנסת את הצעת החוק בנושא שבנדון, לקראת הצבעה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. כידוע לכם, השינוי בחוק מבקש לקבוע הסדר מיוחד לתלמידי ישיבות לפיו לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפיהם, לתקופת זמן של מספר חודשים, אשר צפויה אף להתארך לאור תקופת הבחירות הקרבה".

"הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכה רב-זירתית, ובעת שצה"ל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, אשר משפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות המבצעיות. עמדתו המקצועית של צה"ל ביחס להצעת החוק הוצגה בוועדת החוץ והביטחון על ידי ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל, וזאת במהלך מספר דיונים שנערכו בוועדה. כפי שהובהר, לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, אלא ההיפך - היא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מהעמדה לדין ומהליכים פליליים. בכך, ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צרכי צה"ל וזאת באופן מובהק וחד משמעי".

זמיר הוסיף כי "עוד נקבע במסגרת הצעת החוק כי תוקם ועדה בצה"ל המורכבת משלושה קצינים בכירים, אשר היא זו שתהיה מוסמכת לבחון את מעמדם של תלמידי הישיבות ולאשר עבורם מעמד של ׳בן ישיבה׳ לצורך החוק. לאחר שבחנו את ההצעה, ברצוני להביע את התנגדותי הנחרצת למנגנון זה בהצעת החוק, וזאת משלושה טעמים מרכזיים".

"לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו-זמנית על מתן פטורים המוניים"

"פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים - צה"ל פועל בימים אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו להרחבת שורותיו - זאת, באמצעות גיוס נרחב של אנשי מילואים, בעצם בחינת הארכת שירות הסדיר, ובמיצוי מרבי של כלל מקורות כוח האדם. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו-זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון".

"היעדר יתרון מקצועי - לצה"ל אין כל יתרון יחסי, כלים או מומחיות בבחינת הקריטריונים לפטור כפי שהם מוגדרים בחוק החדש, בייחוד כאשר מדובר בבחינה טכנית לחלוטין על בסיס תצהירים ואימותם, ולא בבחינה מהותית. הסטת קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה - נוכח האתגרים העצומים המונחים לפתחו של צה"ל, ועל רקע הימשכות הלחימה, הטלת משימה מורכבת ורוויית מחלוקת זו על צה"ל בחודשים הקרובים תהווה נטל ארגוני כבד, ותסיט קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות", כתב זמיר.

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט הגיב על מכתב האזהרה: "הרמטכ"ל שוב מתריע מפני אסון מתקרב, וממשלת השבעה באוקטובר שוב בוחרת להתעלם מכל האזהרות. מכתב הרמטכ"ל מוכיח שיש פה רק שני צדדים: הצד של צה"ל והלוחמים שלנו, מול הצד של קואליציית דרעי-נתניהו, אין צד שלישי".

פורום המילואימניקים הדתי לאומי הגיב למכתב החריף של הרמטכ"ל לראש הממשלה ושר הביטחון רגע לפני החקיקה: "אייל זמיר הוא הרמטכ"ל שאתם, ממשלת ישראל, בחרתם למנות. אם כבר בחרתם בו להוביל את צה"ל, לפחות תקשיבו לזעקה שלו. המכתב צריך להדליק נורה אדומה לכל מי שביטחון ישראל חשוב לו. החוק הזה הוא הכל מלבד הפסקת מעצרים, הוא פתח לעצירת כלל הסנקציות, להפסקת מעט התהליך שאנחנו רואים כיום, והוא יריקה בפנים שלנו, המשרתים, ופוגע בנצחון ובבטחון המדינה".