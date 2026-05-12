צה"ל חשף הבוקר (שלישי) כי לפני מספר שבועות, משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינת ג'בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. החיילים נכנסו למקום על מנת לבקר בזירת קרב ממלחמת לבנון השנייה.

המקרה תוחקר והוצג לדרגים המוסמכים. בסיכומו של התחקיר מפקד חטיבת גבעתי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד הצפון.

לפני חודש השלימו כוחות צה"ל מאוגדה 98 את כיתור העיר השיעית בינת ג'בייל בדרום לבנון. דובר צה"ל חשף כי הבחירה להשתלט על העיר התקבלה לאחר שזוהה שמשגרים ממנה את רוב הירי הרקטי לעבר היישובים סמוכי הגדר (אביבים, יראון ועוד).

עוד פירט דובר צה"ל כי בפתיחת הפעולה - צוות הקרב של גבעתי נכנס ודחק אחורה את המחבלים. לאחר מכן כוח צנחנים שהגיח בשקט יחסי הפתיע את המחבלים שנדחקו אחורה, במקביל להשלמת הכיתור על ידי כוח קומנדו. כעת, מתחילים להילחם בתוך העיירה נגד המעוזים. בין ההיתקלויות, מטווח קרוב ובתוך בתים.