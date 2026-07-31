הקיצוץ בכיתות הכוננות בעוטף עזה - בוטל: "השר כ"ץ לא ידע על התוכנית"

המדינה הודיעה אמש (חמישי) על קיצוץ מלא של כיתות הכוננות ביישובי עוטף עזה. הבוקר - הקיצוץ בוטל. ראש מועצת שדות נגב, תמיר עידאן, מסר: "אתמול בערב הודיעו שמיום שלישי הקרוב אין יותר כוחות הגנה ביישובים, גם לא כיתות כוננות. דיברתי עם שר הביטחון. הוא לא ידע את זה. היום הוא התקשר להודיע לי שהקיצוץ בוטל".

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27 א'

מוקדם יותר החודש פרסמנו את "השיטה" החדשה של אגף המבצעים בצה"ל, המובילה בפועל לצמצום כוחות האבטחה ביישובים צמודי הגדר - ללא הצהרה רשמית על קיצוץ. גיוסי המילואים מוקפאים, וחייל מילואים היוצא להתרעננות או חופש של מספר ימים מנוע מלחזור לשירות פעיל עקב הקפאת הגיוס.

כך למשל, באחד הקיבוצים צמודי הגדר בעוטף עזה התקבלה הודעה המעדכנת את התושבים כי בימים הקרובים, ועד להודעה חדשה, לא תהיה נוכחות של חיילי מילואים בשערי הראשי בשעות הצהריים, עקב הקפאת גיוס מילואים באוגדה. רבש"ץ מקיבוץ אחר באזור מתאר מציאות דומה: "אצלנו אין כרגע גיוסים, הכוח יורד - ואם עד שבוע הבא לא יהיו גיוסים, מצבנו קטסטרופה".

בוריס ז', שחי כבר 14 שנים בקנדה מתנדב למילואים בשנתיים האחרונות במסגרת גדוד כוח אבשלום, שאמון על הגנת היישובים בפועל בצפון עוטף עזה. "לאחרונה ביקשו הארכת התנדבות והתנדבתי, קבענו מילואים בספטמבר, בכוונה בחרתי בחגים בכדי להקל על המערכת כי אני יודעת שזה זמן שיותר קשה בו להביא חיילים", סיפר.

הכל התנהל כשורה עד היום. "קיבלתי הודעה שכרגע אין גיוסים ואמרו לי להיות בקשר עם הקצינת קישור מהגדוד והיא כתבה שיש עוצר גיוסים ואין יותר מידע כרגע וממנה לא קיבלתי תשובות. דיברתי עם אחד הרבשצים והוא אמר לי שהם קיבלו הודעה על הקפאת הגיוסים והוא מנסה לטפל בעניין", אמר.

"זה שהזמנתי כרטיסי טיסה שאי אפשר לבטל, זה בכלל לא העניין, אלא תחושת הביטחון של התושבים, צה"ל והמדינה התחייבו שתהיה אבטחה מוגברת ולא שאננות שהייתה לפני אבל הנה הכל חוזר לתפיסה הישנה. הגיוני גם שתוכניות משתנות בצבא אבל לא מעכשיו לעכשיו ובלי חלופת ביטחון חלופית לתושבים. יש חוסר בחיילים ויש הרבה משימות ומי שמוכן לתת מזמנו צריך לקחת ולא לבטל את זה. מה שקשה פה זה שעדין אחרי כל מה שקרה ב-7 באוקטובר, ההחלטה שוב באה מלמעלה בלי לשתף את הרבשצים ומי שנמצאים בשטח", סיכם.