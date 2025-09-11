בתגובה להתעצמות צה"ל על הגבול - הצעדים המטרידים של ירדן

מומלצים -

הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח, פרסם היום (חמישי) במהדורה המרכזית כי ממלכת ירדן בונה גדר, החזירה גיוס חובה והעבירה מסרים לישראל: "מוטרדים מההתעצמות על הגבול". כך מסרו מהמדינה לגורמים ביטחוניים בישראל.

בצל הצעדים המשמעותיים של צה"ל מאז מבצע "עם כלביא" - הכרזה על הקמת אוגדה מזרחית, הכפלת הכוחות על הגבול והכשרה מחודשת של מוצבים בקו המגע - בירדן החליטו להקים גדר חדשה בגבול עם ישראל והחזירו את גיוס החובה לשירות הצבאי במדינה.

גורמים במדינה כאמור העבירו מסרים לגורמים ביטחוניים על כך שהם "מוטרדים מההתעצמות הישראלית בגבול". מנגד, בצה"ל מנסים לתחזק את שיתוף הפעולה ולהסביר את הכוונות:"היחסים טובים".

