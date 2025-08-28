בצה"ל נערכים ל"חודש מדיני גדול" - וגם לתרחיש של החלת ריבונות חד צדדית ביו"ש | פרסום ראשון

מומלצים -

פרסום ראשון: במערכת הביטחון נערכים לקראת חודש משמעותי בזירה המדינית - ומתרגלים גם תרחיש של החלת ריבונות חד צדדית ביהודה ושומרון. בצה"ל מתגברים כוחות לקראת החודש הדרמטי ותקופת החגים.

את סוף השבוע הקרוב יקדישו במטכ"ל להיערכות לשורה של תרחישים:

• פיגוע בודדים של אדם או חוליה אשר מתוסכלים מהמצב או שקיבלו גיבוי פתאומי כתוצאה מהמצב המדיני

• ⁠צעד חד-צדדי פלסטיני - הכרה פתאומית במדינה פלסטינית או החלטה פנים פלסטינית להיפוך קנים (בסבירות נמוכה)

• ⁠צעד חד צדדי ישראלי - החלת ריבונות ביהודה ושומרון, ביוזמה או בתגובה

גורם בטחוני אמר ל-i24NEWS: "נערכים לחודש משמעותי בזירה המדינית, שיכול לזלוג ברגע לזירה הבטחונית".

ברקע ההיערכות, צפוי להתקיים דיון באו"ם על הקמת מדינה פלסטינית, אחרי שמספר מדינות כבר הכריזו שיתמכו בנושא. מנגד - קריאות להחיל ריבונות על יהודה ושומרון באופן חד צדדי.