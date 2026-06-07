רגעי האימה בש"ג: תיעוד חדש מהפיגוע המתגלגל בשרון

פיגוע ירי מתגלגל שאירע הבוקר (ראשון) במספר זירות בשרון סמוך לקו התפר גבה את חייו של אדם ופצע חמישה נוספים. תיעוד חדש שהגיע לידי i24NEWS מציג את רגעי האימה - כאשר המחבל מחזיק אקדח שלוף בעודו מתקרב לש"ג ביישוב סלעית.

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תיעוד נוסף מציג את רגעי חיסול המחבל על ידי כוחות הביטחון. המחבל הוא עומר יאסין, אזרח ערבי-ישראלי בן 21, תושב טייבה.

דוברות המשטרה

מסע הירי החל בתחנת הדלק בכניסה לכוכב יאיר, שם נפצעו שניים באורח קשה ובינוני. לאחר מכן המחבל המשיך לאזור צור יצחק וביצעו ירי על כביש 5533 המוביל לצור נתן, שם נפצעו שניים באורח אנוש וקשה אזרחים, מותו של אחד מהם נקבע בהמשך. משם המחבל המשיך לכיוון סלעית, שם ביצע ירי לעבר ש"ג היישוב ופצע את הרבש"ץ, שהגיב בירי. המחבל חוסל על ידי כוחות הביטחון בזירת הירי בצור יצחק. אביו של המחבל נעצר.

כוחות ימ"מ וצה"ל שנפרסו באזור לאחר האירוע הקימו מחסומים, בין היתר גם כביש 444 מצומת צור נתן נחסם עד צומת הכניסה לכוכב יאיר. במקביל המשטרה החלה באיסוף ממצאים לצד סריקות אחר חשודים נוספים, כולל מהאוויר. במהלך המרדף אותר נשק מסוג קרלו עימו בוצע הירי. במקביל הופעלו אזעקות ביישובים צור יצחק וצור נתן מחשש לחדירת מחבלים. כמו כן צה"ל ושב"כ מכתרים כפרים סמוכים.

דוברות המשטרה

במסגרת החקירה המשטרתית, התקבל בתחנת טייבה מידע לפיו אדם מתבטא כי היה מעורב בפיגוע וביקש סיוע בהסתתרות, החשוד אותר ונעצר מאוחר יותר. במהלך מעצרו ניסה החשוד לתקוף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית, אולם הבלשים השתלטו עליו ועצרו אותו.