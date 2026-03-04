גורם עיראקי המקורב למיליציות הכורדיות מאשר בשיחה עם i24NEWS: החלה תנועה של מספר קבוצות חמושות שהתארגנו בימים האחרונים. הגורם הוסיף כי להערכתו, קבוצות נוספות יתחילו גם הם בקרוב בתנועה (ברוך ידיד)