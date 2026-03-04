גורם בכיר בשורות הכורדים: מאות לוחמים נכנסו לשטח איראן - להתארגן לקראת מתקפה
הפעילות, כך לפי גורם כורדי, בהשתתפות מספר קבוצות • צה"ל פרסם התרעת פינוי למבנה בדאחייה • הסנאט האמריקני אישר את חסימת ההחלטה שהייתה מונעת תקיפות נוספות על איראן ללא אישור הקונגרס • עדכונים שוטפים
גורם בכיר בשורות הכורדים אמר הלילה (בין רביעי לחמישי) כי מאות לוחמים נכנסו לשטח איראן - להתארגן לקראת מתקפה. לפי גורם בכיר בשורות, הפעילות היא בהשתתפות מספר קבוצות. צה"ל פרסם התרעת פינוי למבנה בדאחייה בביירות.
משרד הבריאות הלבנוני: שלושה הרוגים ושש פצועים בשתי התקיפות הישראליות בביירות (לינא עבד)
האזעקות שהופעלו בגליל העליון מחשש לחדירת כלי טיס עוין - בשל זיהוי שווא (אוריה קשת)
הסנאט האמריקני אישר ברוב של 53 מול 47 את חסימת ההחלטה שהייתה מונעת תקיפות נוספות על איראן ללא אישור הקונגרס (מעיין רפאל)
גורם בכיר בשורות הכורדים ל-i24NEWS: יש כניסה של לפחות מאות כורדים איראנים שברחו חזרה לשטח איראן, ותחילת התארגנות לקראת מתקפה (עמיחי שטיין)
צה"ל פרסם התרעת פינוי למבנה בדאחייה בביירות (ינון שלום יתח)
גורם עיראקי המקורב למיליציות הכורדיות מאשר בשיחה עם i24NEWS: החלה תנועה של מספר קבוצות חמושות שהתארגנו בימים האחרונים. הגורם הוסיף כי להערכתו, קבוצות נוספות יתחילו גם הם בקרוב בתנועה (ברוך ידיד)