אירוע חריג ביו"ש: חייל בסדיר נמצא אזוק בלב עיירה פלסטינית

אירוע חריג נרשם הלילה (בין רביעי לחמישי) בעיירה הפלסטינית תרקומיא הסמוכה לחברון, כאשר חייל צה"ל בשירות סדיר נמצא בלב העיירה כשהוא אזוק ולבוש מדים.

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מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית איתרו את החייל, ולאחר מכן הזעיקו את כוחות הביטחון. לבסוף החייל חולץ מהמקום על ידי שוטרי תחנת חברון של מחוז ש"י.

החייל, תושב הדרום, הועבר לתחנת המשטרה בחברון, שם החלה חקירה ראשונית של המקרה. מהחקירה עולה כי החייל הגיע למקום על רקע סכסוך פלילי, וכי הוא לא היה חמוש באותה העת. המקרה הועבר לטיפול המשטרה הצבאית החוקרת, שהגיעה למקום לצורך המשך חקירת החייל.