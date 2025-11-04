אזהרת המודיעין: התחממות בכל הגזרות | פרסום ראשון
צה"ל הזהיר את ועדת החוץ והביטחון של הכנסת על החמרה בדגש על החזית הצפונית • חיזבאללה מתעצם בקצב גבוה - יותר מהקצב בו אנחנו מצליחים לפגוע בו, ציינו בוועדה • צפו בדיווח של כתב i24NEWS עמיאל ירחי
עמיאל ירחיכתב כנסת
1 דקות קריאה
פרסום ראשון: קציני חיל המודיעין הזהירו בדיון חסוי שהתקיים היום (שלישי) בוועדת החוץ והביטחון בכנסת על החמרה בכל הזירות - כאשר ציינו כי בלבנון המצב מדאיג במיוחד. חיזבאללה מתעצם בקצב גבוה - יותר מהקצב בו אנחנו מצליחים לפגוע בו: המכות שהכינו את ארגון הטרור במהלך המלחמה הולכות ונשחקות, הארגון מקבל לגיטימציה ציבורית גוברת בתוך לבנון - וגם מתעצם צבאית, מייצר אמל"ח חדש ומקבל כלי נשק מבחוץ.
הדברים כאמור נאמרו כאזהרה בדיון חסוי של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בהשתתפות קציני מודיעין.
