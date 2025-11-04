אזהרת המודיעין: התחממות בכל הגזרות | פרסום ראשון

צה"ל הזהיר את ועדת החוץ והביטחון של הכנסת על החמרה בדגש על החזית הצפונית • חיזבאללה מתעצם בקצב גבוה - יותר מהקצב בו אנחנו מצליחים לפגוע בו, ציינו בוועדה • צפו בדיווח של כתב i24NEWS עמיאל ירחי

עמיאל ירחי ■ כתב כנסת 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■