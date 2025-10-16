סרגי מתתוב הוא עובר האורח שנהרג מירי בכביש 443
סרגי, מהנדס פרויקטים במקצועו, שהיה בדרכו לעבודה באזור מודיעין, נקלע לירי נשפתח לעבר ג'יפ ובו שלושה נוסעים מלוד • התגורר בחדרה, והותיר אחריו אישה ובן
כאמור, ניסיון חיסול התרחש סמוך לצומת מבוא מודיעים. עובר האורח נקלע לסיטואציה האלימה והיעד לחיסול - המשויך לאחת ממשפחות הפשע בעיר לוד, ניצל מהירי. אחד מהמתנקשים, רוכב אופנוע, נתפס על ידיד חיילי צה"ל בתום מרדף. היורה השני נתפס כעבור חצי שעה.
