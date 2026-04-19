הותר לפרסום: רס"ל במיל' לידור פורת, בן 31 מאשדוד, נפל בדרום לבנון

רס"ל במיל' לידור פורת, בן 31 מאשדוד, לוחם בגדוד 7106, חטיבה מרחבית 769, נפל אתמול (שבת) בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל רס"ל במיל' לידור פורת נפצעו לוחם באורח קשה, ארבעה לוחמים באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. האירוע התרחש במהלך הלילה, כשכוח של חטיבה 769 פעל במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. במהלך הפעילות, כלי הנדסי של הכוח עלה על מטען של ארגון הטרור חיזבאללה כשאר כוח ששהה בסמוך, למטרות אבטחה, נפגע מפיצוץ המטען. מיד לאחר הפיצוץ, הותקפו מטרות במרחב.

מפרטים ראשוניים עולה כי אמש, סמוך ל-20:00, באזור הכפר כילא, כוח המילואים יצא לפעילות כדי לטהר מרחב מתשתיות טרור ולפתוח נקודות להתקדמות. השופל התחיל את העבודה ההנדסית כשהלוחמים סביבו לצרכי אבטחה, ואז הוא ככל הנראה הפעיל בעצמו מטען חבלה רב עוצמה שהוטמן בסמוך. לידור ז"ל נהרג מהפיצוץ ו-9 לוחמים נפצעו. בצה"ל מעריכים: המטען היה שם כבר במשך תקופה ארוכה.

לפי צה"ל, זו הסיבה לפיצוצים הרמים, פצצות התאורה, רעש המסוקים הארטילריה שנשמעו אתמול באצבע הגליל. לא היה מדובר בקרב פעיל - אלא בניסיונות לסייע ולעטוף את פינוי הנפגעים. עוד תקרית מטען בסוף שבוע אחד, מצטרפת לנפילתו של ברק כלפון ז"ל בשישי בבוקר מפיצוץ בית ממולכד במהלך טיהור המרחב בכפר ג'בין.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני משתתף בצערה הכבד של משפחת פורת על נפילת בנם... אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחה, ומאחל החלמה מהירה לפצועים בתקרית הקשה. לוחמי צה"ל הגיבורים ממשיכים לפעול בעוצמה ובנחישות למען הסרת כל האיומים ולהבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל. יהי זכרו ברוך".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "הלב נשבר... שולח תנחומים וחיבוק גדול למשפחתו ולחבריו ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת הפצועים ולשלום החיילים. יהי זכרו ברוך".

גם יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" הגיב לאסון וכתב: "בוקר קשה. הבשורה ממחישה שוב את המחיר הכבד שאנו משלמים. מערך המילואים נושא בנטל המערכה מתוך מחויבות עמוקה לביטחון ישראל. תנחומים למשפחתו ואיחולי החלמה מלאה לפצועים. יהי זכרו ברוך".