אירוע ביטחוני חריג התרחש היום (שבת) במחנה הפליטים ג'נין שבחטיבת מנשה, כאשר קבוצה של כ-20 פלסטינים, בהם גברים ונשים, הצליחה לחדור למתחם הנמצא תחת שליטה מבצעית רציפה של צה"ל. הפלסטינים נכנסו לשטח המחנה בניגוד לצו אלוף האוסר על הכניסה למקום. עם זיהויים, פתחו הכוחות בסריקות שבמהלכן אותרו ונעצרו עד כה 11 חשודים. העצורים, שאינם חמושים, הועברו לתחקור של שירות הביטחון הכללי (שב"כ), בעוד צה"ל ממשיך לפעול במרחב לאיתור יתר החשודים.

השליטה הישראלית במחנה התבססה לפני כשנתיים, אז השתלטו כוחות צה"ל על המרחב בעקבות הפיכתו למוקד טרור מרכזי. באותה תקופה שימש המחנה כבסיס להתארגנות ויציאה של מחבלים לפיגועים, מה שהוביל להחלטה על טיהור המרחב מתשתיות עוינות. מאז המבצע, המחנה מוגדר כמרחב בשליטה צבאית מלאה ללא נוכחות קבועה של מחבלים או תושבים, והפעילות הנוכחית של צה"ל נועדה לשמר את המציאות הביטחונית הזו.

נסיבות הגעתם של החשודים למרחב נבדקות כעת לעומק, כאשר המקרה נחשב לחריג בשל העובדה שמדובר בקבוצה גדולה יחסית שחדרה לשטח צבאי סגור. למרות שמרבית חברי הקבוצה כבר נמצאים בידי כוחות הביטחון, האירוע מדגיש את המורכבות בשמירה על שטח המחנה הסטרילי.