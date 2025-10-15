צה"ל סיכל ניסיון התיישבות ישראלית ברמת הגולן הסורית

צה"ל סיכל היום (רביעי) התיישבות נוסף ברמת הגולן הסורית. שלוש משפחות מקבוצת "חלוצי הבשן" ניסו לחצות את הגבול בחסות צעדה עם מאות משתתפים סמוך לגדר - ונבלמו על ידי כוח צה"ל שקפץ למקום. לטענת אחת המשפחות שניסתה לחצות, ניסיון חציית הגדר הנוכחי נולד בעקבות ההסכם עם חמאס.

מתנועת "חלוצי הבשן" נמסר בתגובה: "ממשלת ישראל הפקירה את תושבי הגבול הצפוני לידי חזבאללה המתחמש מחדש. וכעת, בעצם קיום העסקה עם החמאס, משדרת לכל אויבינו שאפשר לשרוד ולהמשיך להתקיים לאחר שעושים טבח וכובשים יישובים בישראל".

גם באוגוסט האחרון, צה"ל סיכל ניסיון דומה של הקמת מאחז ישראלי בסוריה. זאת, לאחר שקבוצת משפחות מהשומרון חצו את הגדר כדי להקים יישוב חדש, וכוחות הביטחון החזירו אותם לשטח הארץ. הדבר אירע מול אלוני הבשן, במטרה להקים יישוב חדש בשם: "נווה הבשן", כאמור, ברמת הגולן הסורית. כוחות צה"ל מאוגדה 210 קפצו לנקודה בעקבות דיווח בגזרה והוציאו אותם החוצה לחקירה במשטרה.

i24NEWS

בכוונת המארגנים הייתה להישאר שם לפרק זמן ממושך - יחד עם ילדיהם. המארגנים, "חלוצי הבשן" הודו שמדובר ביוזמה ובביצוע ללא שום תמיכה מבחוץ. "אבל ייתכן שבעתיד תהיה אפשרות לזכות בתמיכה במהלך ההתיישבות בחבל הבשן", לדיבריהם.