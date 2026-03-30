בצה"ל מזהים חוסר יכולת של חיזבאללה להוציא פעולות, כך פרסם היום (שני) כתבנו בצפון אוריה קשת. כמו כן, מחבלים בארגון הטרור נכשלים להוציא מתווים רבים - ומשקרים למפקדיהם על ביצוע פעולות.

בתוך כך, גורמי ביטחון מסרו ל-i24NEWS כי הערכת הזמן לסיום המערכה היא ממושכת וארוכה - לפחות חודש נוסף.

לפני כשבוע, דיווחנו על האזרחים בלבנון, שמתנגדים בגלוי לחיזבאללה ומצהירים: אנחנו כבר מחכים לשלום עם ישראל.

מאז פרוץ המלחמה אלפי אזרחים בארץ הארזים הפכו לפליטים בתוך מדינתם, ולבנונים רבים מאמינים כי פתרון קבוע יושג רק באמצעות שלום. במישור הדיפלומטי, אמש היה זה, ראש ממשלה סלאם שאמר בגלוי בריאיון לרשת אל-חדת' הסעודית כי איננו מפחד מנסיונות סחיטה מצד חיזבאללה, ושנעשים כל המאמצים להאצת השיחות.

ישנם גם כאלה שפשוט מבינים כי במצב הקיים בו למדינות ערביות שונות יש כבר יחסים דיפלומטים עם ישראל, זהו הפתרון הדרוש כדי לשפר את מצבם. בינתיים, עד שתגיע תכנית סדורה לקיום משא ומתן ישיר עם לבנון, דעת הקהל בלבנון סביב שאלת ''השלום'' עם ישראל הופכת חיובית יותר מיום ליום.

לפני כשבוע, פרסם כתבנו הצבאי ינון שלום יתח גם כי צה"ל שבה בדרום לבנון מחבלים מכוח רדואן - שהועברו לחקירה. בהמשך דווח כי השניים נשברו בחקירתם וסיפקו לכוחות יחידה 504 "זהב מודיעיני".